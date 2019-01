Újabb bizonyíték arra, hogy Novak Djokovic nagyon jó fej

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, Novak Djokovic nyerte az év első Grand Slamjét, az Australian Opent. A szerb világklasszis a sportág egy másik nagyágyúját, Rafael Nadalt verte meg a döntőben vasárnap, méghozzá elismerésre méltó különbséggel.

A történtek után egészen felszabadult volt Djokovic, a finálét követő sajtótájékoztatón például ízelítőt adott humorérzékéről – és emlékeztetett bennünket, hogy pazarul utánozza az embereket.

Emellett a rajongókkal is nagyszerű a viszonya, de nem is csoda. Az ausztráliai döntő eredményhirdetését követően egy férfi a falon csüngve szeretett volna autogramot kapni a szerbtől, csakhogy nem volt nála semmi, amit szignózhatott volna. Djokovic erre aláírta a dzsekijét és a rajongónak adta.

A fan didn’t have anything for him to sign, so @DjokerNole took off his jacket, signed it and gave it away 🙏#AusOpen pic.twitter.com/DjbaJAHsUr

— #AusOpen (@AustralianOpen) 2019. január 27.