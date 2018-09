Világbajnok kajakos lesz a szövetség új szakmai igazgatója

Október elsejétől a világbajnok kajakos, Boros Gergely váltja Doma Gergőt a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) szakmai igazgatói posztján. Az MKKSZ honlapjának szerdai híre szerint Doma Gergő szerződése lejárt, ő pedig nem jelöltette magát újra. Ahogy elmondta, több időt szeretne tölteni a családjával, és korábbi munkahelye, az UTE kajak-kenu szakosztálya is visszavárta.

Gőzerővel zajlanak a létesítményfejlesztések és fontos feladatom lesz az is, hogy a lila-fehérek legjobbjait, Kozák Danutát, Tótka Sándort és Lakatos Zsanettet segítsem abban, hogy Tokióban megvalósíthassák az álmaikat.

Arra a kérdésre, hogy visszatekintve az elmúlt 21 hónapra, mire a legbüszkébb, a következőt válaszolta:

„Arra, hogy sikerült felállítani egy nagyon magas szinten működő egészségügyi- és sportdiagnosztikai csapatot, amely már ebben az évben sokat hozzátett a válogatott eredményességéhez. Ezzel a csapattal ahhoz is minden támogatást meg tudtunk adni, hogy a Life Like Sportegészségügyi és Diagnosztikai Központ megnyithassa kapuit a Latorca utcában, ez az új intézmény pedig maximálisan ki fogja tudni szolgálni a felnőtt válogatott keret igényeit.”

Hozzátette: büszke a szövetség doppingellenes tevékenységére is, még akkor is, ha ez a munka még korántsem ért a végére.

„Sokat tettünk érte, hogy kiszűrjük azokat, akik nem megengedett módon készülnek. Úgy érzem, hogy Boros Gergellyel ahhoz is sikerült hozzájárulnunk, hogy a sportág régiós működése erősödjön, így a kis- és közepes klubok is több figyelmet kapjanak és tevékenységük is mérhetőbb legyen. Gergő ideális arra, hogy átvegye tőlem a stafétát és folytassa a megkezdett munkát” – mondta Doma Gergő.

Boros Gergely, aki eddig a régiós feladatok megvalósulásának operatív felelőseként segítette az MKKSZ munkáját, két éve hagyta abba az aktív versenyzést. Az Atomerőmű SE korábbi sportolója K-4 200 méteren nyert világ- és Európa-bajnoki aranyérmet is.

Örömmel folytatom a Csabai Edvin által megkezdett és a Doma Gergő által folytatott munkát, nagy megtiszteltetés, hogy az elnökség bizalmat szavazott nekem, amit köszönök. A legfontosabb feladataimnak tartom, hogy segítsem az edzők és a tagszervezetek munkáját és hogy a kollégáimmal közösen mindent megtegyünk a válogatott eredményes működéséért

– mondta Boros Gergely.

A nyitóképen Nádas Bence és Boros Gergely (jobbra) a 2015-ös világbajnokságon. Fotó: MTI/Kovács Tamás