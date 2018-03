Fantomuszoda épül Gödöllőn

Olyan ez, mint a népmese, csak éppen hol lesz, hol nem lesz. A kastéllyal szemben tervezik már egy ideje. Valami azonban nem tiszta a történetében. Íme a részletek mindkét oldalról.

Megkezdődhetnek a 4,5 milliárd forintos kormányzati támogatásból megvalósuló gödöllői uszoda építési munkálatai. Az építési engedély jogerőre emelkedett és így végre elindulhatnak a terület-előkészítési és az építési munkálatok annak ellenére, hogy a város vezetése igen sok akadályt gördített a kivitelezés elé

– mondta a térség fideszes országgyűlési képviselője, Vécsey László csütörtökön az MTI-nek a helyszínen, ahol átadták az építési területet a kivitelezőnek.

Az országgyűlési képviselő hozzátette, a kormány három nagyberuházásra tett ígéretet a gödöllőieknek: az M3-as autópálya zajvédő falának létrehozására, amely néhány napon belül elkészül, a Budapest-Hatvan vasútvonal rekonstrukciójára, amely már elkezdődött, valamint az uszoda felépítésére.

Úgy fogalmazott: egy ilyen beruházást, amely kiszolgálja Gödöllőt, a környék általános iskolásait és a Szent István Egyetem nyolcezer egyetemi polgárát, és amellyel a város felkerülhet az ország vizessport-térképére, nem szabad hiúságból támadni.

Az országgyűlési képviselő kitért arra, hogy az utolsó akadályt, amit a város vezetése a kivitelezés elé gördített, a kormány gyors lépésével, egy 2018-as kormányrendelettel sikerült elhárítani.

Így a kivitelező, amely már 2017 júniusa óta várta, hogy megkezdhesse a munkálatokat, most birtokba vehette a területet, és mivel az építési engedélyt is rekordidő alatt megszerezték, indulhat a kivitelezés; első ütemben egy 50 méteres, a második ütemben pedig egy 20 méteres medencét építenek, továbbá wellness létesítményeket és egy 600 fős lelátót is létrehoznak.

A jelen állás szerint a létesítményben 2019-ben már úszhatunk

– tette hozzá az országgyűlési képviselő.

Azért furcsa ez a közlemény, mert Gödöllő polgármestere 28 éve az a Gémesi György, aki 1981-től 1985-ig a magyar kardvívó válogatott tagja volt és az 1984-es olimpiára is csak azért nem utazott, mert Los Angelesbe ismert politikai okok miatt nem ment el a szocialista tábor. Sportemberről beszélünk tehát, aki politikai pályája mellett később is társadalmi munkában támogatta a sportot; a Magyar Vívószövetség alelnöke, elnöki tisztséget látta el, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnökévé is volt.

Furcsa lenne, ha épp ő tenne keresztbe egy város javát szolgáló, ráadásul pénzébe nem kerülő sportberuházásnak, uszodaépítésnek.

Honlapunk ezért megkérdezte a polgármestert, mit gondol az országgyűlési képviselő városvezetést ért vádjáról?

2014. márciusában nevezett Vécsey képviselő úr, Balogh miniszter úrral és Simicskó államtitkár urral kilátogatott a szóban forgó területre, majd letettek a földre egy medencét imitáló négyzetet, sávokat húztak bele, majd a két végébe egy-egy vízilabda kaput állítottak. Ünnepélyesen bejelentették, 2015-ben itt uszoda lesz. Azt is hozzátette akkor a képviselő úr, hogy ez egy kiemelt állami beruházás, amihez a városnak semmi köze, és a város ezt nem tudja megakadályozni. Engem erre az eseményre nem hívtak meg, amin csodálkoztam. Furcsállom, hogy e 2015-ös határidő lejárta után három évvel a beharangozott uszodának még se híre se hamva, viszont éppen most, a kampányidőszak hajrájában újra előjön ez a történet. Ősszel írtam egy levelet Seszták miniszter úrnak, hogy ugyan mondják már meg miben akadályozzuk a beruházást. Azóta sem jött válasz. Kijelenthetem, a város és annak vezetése se akkor, se most nem akadályozza meg az építkezést. Sőt, 2015-ben amúgy kifejezetten a Nemzeti Sportközpontok, mint beruházó kérésére módosítottuk a település helyi építési szabályzatát annak érdekében, hogy a kastéllyal szembeni állami területen felépülhessen az uszoda, aminek kifejezetten örülök, akkor és most is felajánlom a város és jómagam minden szakmai segítségét

– cáfolta Gémesi György polgármester Vécsey László képviselő állítását. Ami tény, Gödöllő 33 ezres város. Vonzáskörzetekkel van vagy negyvenezres. Ráférne egy tisztességes uszoda.