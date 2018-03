Meccs közben öntötte el a szar pályát Los Angelesben

Nem mondhatni szokványosnak az, ahogy a két Los Angeles-i baseballcsapat, a Dodgers és az Angels felkészülése véget ért. Az úgynevezett Spring Training, azaz a tavaszi edzőmeccs időszak zárásaként találkozott egymással a két együttes, az ötödik inningben tartott a találkozó, amikor félbe kellett szakítani csőtörés miatt.

Ez azonban nem egy sima cső volt, hanem egy szennyvízcső, annak tartalma pedig jó sokáig áztatta a pályát.

„Én beleszagoltam, és hát elég kellemetlen volt. Ennél nem is írom jobban körbe, mert méág mindig felzaklat. Szörnyű volt” – mondta a Los Angeles Timesnak Andrew Toles, a Dodgers outfieldere.

Az MLB alapszakasza március 29-én rajtol.

Nyitókép: Jayne Kamin-Oncea/Getty Images