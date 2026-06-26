Idén a megszokottnál több eladó táblát látni a Balaton körül

A Balaton-parti és Balaton környéki ingatlanok medián négyzetméterára 890 ezer forint körül alakult, szemben az országos 750 ezer forinttal. A különbség tehát közel 18 százalék a tó javára. A drágulás üteme ugyanakkor itt valamivel visszafogottabb volt: a balatoni négyzetméterár egy év alatt 16,8 százalékkal emelkedett, miközben országosan 18,7 százalékos volt a növekedés. A Balaton körüli piac így továbbra is jóval az országos átlag felett árazódik, de az árelőnye az elmúlt egy évben kissé csökkent.

A legfeltűnőbb eltérés nem is az árban, hanem a piac tempójában van. Egy balatoni ingatlan eladása idén a januártól májusig tartó időszakban jellemzően 144 napot vett igénybe, szemben az országos 95 nappal. A vevők alkupozíciója is erősebb: a Balatonnál az irányárhoz képest jellemzően 5,6 százalékos engedménnyel zárultak az ügyletek, országosan ez 3,5 százalék volt.

A Balaton nem lakáspiac, hanem nyaralópiac, és ez minden számban tükröződik

– mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

„Aki itt vásárol, ritkán szorítja az idő: nem költözni akar, hanem befektetni vagy második otthont szerezni. Ezért a vevő türelmesen kivár, az eladónak pedig reálisan kell áraznia, különben hónapokig állhat a hirdetés. Éppen emiatt a hosszabb értékesítési idő és a nagyobb alku itt teljesen természetes.”

A vevői kör összetétele is élesen elválik az országos képtől. A balatoni vásárlók 62 százaléka befektetési céllal vett ingatlant, miközben országosan ez az arány 20 százalék. Fordítva igaz az első lakásukat vásárlókra: a tónál a vevők 8 százaléka tartozott ebbe a körbe, országosan viszont 34 százalékuk. Az itteni vásárlók jellemzően idősebbek – a negyvenes és ötvenes korosztály dominál -, és az átlagosnál gyakrabban vállalkozók. Az eladói oldalon szintén a befektetést értékesítők és az örökölt nyaralótól megválók a meghatározók.

A kínálatban a tó körül a házak és a nyaralók viszik a főszerepet: idén az értékesítések 60 százaléka ház volt, szemben az országos 50 százalékkal, új építésű ingatlan pedig alig fordult elő. A piacon belül is markáns a megosztottság. A parti társasházi lakások négyzetméterre vetítve drágábbak és gyorsabban gazdára találnak, míg a kerttel, telekkel kínált nyaralóházak lassabban, nagyobb alku mellett kelnek el.

Településszinten a megszokott rangsor él tovább. A prémiumszegmenst továbbra is Tihany, Balatonfüred és a déli parton Zamárdi húzza, ahol a négyzetméterár jellemzően egymillió forint felett, a legjobb fekvésű ingatlanoknál azt többszörösen meghaladva alakult. A középmezőnyt a klasszikus üdülővárosok – Siófok, Fonyód, Balatonboglár, Balatonlelle – adják, ahol a kereslet idén érezhetően gyorsította a forgalmat. A belépő szintet pedig nemcsak Keszthely, hanem a kevésbé reflektorfényben lévő háttértelepülések jelentik: Tapolca, Balatonakali vagy a déli part csendesebb falvai, ahol a négyzetméterár jellemzően a régiós medián alatt maradt. Az északi part drágának számító települései – Csopak, Alsóörs, Paloznak – ugyanakkor árszintben már a prémiumzónához közelítenek.

„A szezon közeledtével élénkül a kereslet, a kínálat azonban bőséges” – tette hozzá Szegő Péter.