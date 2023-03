Senkinek nem kell Nagy-Britannia legmagányosabb háza

Tavaly nyár óta hirdetik Nagy-Britannia legmagányosabb házát Yorkshire megyében, de az ingatlan annyira elszigetelt a világtól, hogy egyelőre senkinek sem kell, írja a Time Out magazin.

A cikk szerint a háztól több mint tíz kilométerre van a legközelebbi falu: egészen Ingleton településig kell majd az új tulajdonosnak gyalogolnia, ha bármit meg szeretne vásárolni.

Már az ingatlant elérni sem olyan egyszerű, hiszen ha valaki egyszer leparkol, onnan még 20 percet kell sétálnia a bejárati ajtóig, nincs ugyanis kiépítve az út a házig.

Mivel minimális az érdeklődés a ház iránt, az eladó jelentősen, 50 ezer fonttal csökkentette az árát, így 300 ezer font helyett már csak 250 ezer fontért hirdetik azt. Igaz, átszámítva ez is több mint 100 millió forintnak felel meg.

A házat az 1940-es években építették, és jelentős felújításra szorul, a padlón például lyukak tátonganak. Ezzel együtt is nagy benne a potenciál, hiszen három hálószoba is van benne, így egy nagyobb családnak is megfelelhet, a környék pedig csodálatos lehetőségeket kínál a túrázásra.

A házról ide kattintva találsz még több képet.