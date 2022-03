Viszik a szlovák bunkereket, mint a cukrot

Többszörösére nőtt a kereslet a Szlovákiában található, magánépítésű bunkerek és óvóhelyek iránt. A Bumm.sk híre szerint az országban jelenleg mindössze 1500 alkalmas óvóhely van, ami a lakosság töredékének befogadására lenne csak elég. Az orosz–ukrán háború közelsége miatt viszont egyre többen akarnak ilyen bunkert, emiatt egy kétszemélyes óvóhely körülbelül 30 ezer euróba kerül.

A belügyminisztérium szóvivője, Júlia Andrejčíková közlése szerint a meglévő óvóhelyek 250 ezres kapacitással rendelkeznek. Pozsonyban a lakosság 11 százalékát tudnák befogadni, ez 45 ezer embert jelent, Kassán mindössze 25 ezer embert, Nagyszombatban 6120 férőhely jutna 62 700 lakosra.

A cikkben egy árvai bunkergyártó is megszólal, aki szerint körülbelül két hónapot kell várni, hogy óvóhelyhez jussanak az érdeklődők. Ezeken az óvóhelyeken egy nukleáris robbanást is túl lehetne élni, a sugárzás ellen is védenek, viszont biztosítani kell a légszűrést, az ivóvízellátást és a hulladékkezelést.