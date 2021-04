Ha idén biciklit szeretnél, ezt kell tudnod (x)

Bár az elmúlt hetek télies időjárása és a hosszú karanténidőszak után hihetetlennek tűnik, azért már itt a tavasz a láthatáron, ideje elkezdeni előszedni a tavaszi-nyári sportcuccokat és nekiállni a bicikliszervizelésnek – vagy egy új kerékpár beszerzésének. Ha utóbbi csak most jutott eszedbe, rossz hírünk van: a koronavírus a globális kerékpárgyártást is megtépázta, így idén kerékpárhiányra kell számítani – a Decathlon azonban igazán frappáns megoldást hozott a problémára, amivel mindenki jól jár!

A francia sportszergyártó márka számára kiemelt fontosságú a fenntarthatóság, ez vezérelte őket akkor is, amikor megoldást kerestek arra, hogy az alumíniumhány miatt idén nem tudnak bicikliket kínálni a vásárlóiknak. A már jól ismert Trocathlon szolgáltatásuk újragondolásával született meg a Recathlon , egy igazán zöld, közösségi megoldás arra, hogy a kialakult hiány ellenére mindenki biciklihez jusson, és az otthon kallódó, kihasználatlan kerékpárok se szomorkodjanak a pincékben: a Recathlonnal a márka összeköti a bringákat eladni és venni vágyókat.

Ha eladnál egy használt biciklit (bármilyet, nem csak a Decathlonban vásárolt termékeket veszik be), nézz fel a Recathlon oldalára , és regisztráld a bringád április végéig. Ez után csak annyi a dolgod, hogy április 27 után bevidd a legközelebbi Decathlon áruházba, ahol a cég szakemberei átvizsgálják (természetesen balesetveszélyes kerékpárt nem vesznek be és adnak el), és ajánlatot adnak rá – mivel bizományba kerül, fontos, hogy meg tudjatok állapodni az árban. Ha egymás kezébe csaptok, már csak azért kell szurkolni, hogy elkeljen a biciklid, az árát utalvány formájában kapod meg, amit bármelyik Decathlonban levásárolhatsz 2 évig – kell ennél jobb indok arra, hogy megválj a régóta csak porosodó drótszamaradtól, és egy új sport után nézz? Ha nem sikerült eladni a bringát, természetesen visszakapod, 2 heted lesz hazavinni.

Ha pedig bringát vennél, nem szükséges végigjárnod az összes közeli Decathlont azért, hogy megnézhesd a kínálatot: a Recathlon oldalán előzetesen, áruházakra bontva meg tudod nézni a kínálatot, így célirányosan mehetsz a vágyott bicikliért!

A Recathlonra az előregisztráció április 22-étől él, a bicikliket 29-étól várják átvizsgálásra az áruházakban, az új gazdára váró bringákra pedig május 31-ig csaphatnak le a szemfülesek. ITT tudsz regisztrálni és böngészni a feltöltött termékek között.

Ha pedig nem a bringázás hoz lázba, esetleg más sportághoz kapcsolódó eszközeid kallódnak otthon, akkor a későbbiekben is érdemes lesz figyelned a Recathlon oldalát: a jövőben más sportágakhoz kapcsolódóan is meghirdetnek majd Recathlon kampányokat (mindig más sportszerkörre), a Trocathlonnal ellentétben nem csak évente kétszer tartják majd, az áruházak saját maguk is szervezhetnek majd Recathlonokat.