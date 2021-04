Így lehet hatékony és egyszerű a kert öntözése

A tavasz beköszöntével megsokasodnak a kerti tennivalók, a hetek múltával pedig főszerepet kap a locsolás.

A kert öntözése valójában nem túl bonyolult feladat, ám azt látni kell, hogy hatalmas különbség van például a gyep locsolása és az autó mosása között, már csak azért is, mert a kertben ehhez a munkához megfelelő és speciális eszközökre, felszerelésekre és tapasztalt öntözési technikára van szükség.

Mielőtt előkészülnénk a locsolási időszakra, érdemes néhány szempontot figyelembe venni, hogy hatékonyan végezzük ezt a munkát és örömünket leljük a gyep, a konyhakert és virágaink öntözésében.

1. Milyen nagy a kertünk?

Ez a jó kezdés elengedhetetlen feltétele, mert a kert mérete határoz meg mindent, az optimális tömlőhossztól kezdve az esőztetőkig. Ma már online elérhető a kertméret-kalkulátor is, amely megkönnyíti a számolást és segíti a vásárlásra való felkészülést.

2. Milyen felszerelés szükséges?

Ami a szakemberek szerint biztosan kell: locsolótömlő, öntözőfej, esőztető, csatlakozó, hosszabbító és automata rendszernél időzítő.

3. Milyen igényeink vannak?

Minden feladat különböző öntözőfejet, esőztetőt és öntözőrudat igényel, de a napi öntözéshez néhány öntözőfej is elegendő. Egy öntözőfej több funkcióval is rendelkezik, így érdemes sokoldalú öntözőfejeket vásárolni, így egy termékkel akár több feladat is megoldható. Ugyanakkor a kerti szerszámok tisztításához és a kényes növények locsolásához is különböző öntözési mintákra van szükség.

A gyep öntözése sok kiskertben fontos feladat, hiszen a fű nem mindig zöldebb a szomszédnál, ha tudjuk, hogyan kell locsolni azt. A fű locsolásánál a gyepesőztetők a legjobbak, azt azonban tudni érdemes, hogy a gyepesőztető fajtája főleg annak méretétől függ.

4. Milyen locsolótömlőre van szükség?

A kerti locsolótömlő kiválasztásakor először a kert méretét kell figyelembe venni. A minőség, a megfelelő tömlőhossz és átmérő egyaránt fontos tényezők, miként a meghajlási és csavarodási ellenállásuk, hogy ne okozzunk magunknak felesleges problémát a későbbiekben.

Sokaknak csábító, ha hosszabb locsolótömlőt vagy nagyobb átmérőt választanak. Fontos tudnivaló azonban, hogy minél nagyobb a locsolótömlő átmérője és minél hosszabb a locsolótömlő, annál nehezebb mozogni vele, ugyanakkor egy nagy kert öntözésénél egy nagy átmérőjű locsolótömlő nagyobb víznyomásra képes.

Nincs annál idegesítőbb, mint amikor a locsolótömlők meghajlanak és összecsavarodnak. Ezt a problémát könnyen kiküszöbölhetjük, ha olyan locsolótömlőt választunk, ami jó minőségű és megfelelő keresztirányú megerősítéssel rendelkezik.

5. Milyen csatlakozót válasszunk?

Miután kiválasztottuk az optimális locsolótömlőt, öntözőfejet és esőztetőt, a következő feladat, hogy összekapcsoljuk a megfelelő pontokat, elemeket.

A csatlakozók tartják össze az öntözőrendszert. Minden csatlakozó különféle tulajdonsággal rendelkezik: egyik – amikor leszedik – leállítja a víz áramlását, a másik olyan erős, hogy ellenáll a fagynak vagy akár egy autó súlyának is.

A kert öntözéséhez szükséges termékek – a locsolótömlőktől kezdve a tartós, kiváló minőségű csatlakozókig – a profi kereskedések zömében színkóddal, a méret megjelölésével vannak ellátva, megkönnyítve a könnyebb tájékozódást a vásárlásban.