A tisztítás mindig egyszerű! (x)

Bízott benne, hogy végre vége, a karácsony elteltével az intenzív takarítás időszaka is lezárult? Sajnos el kell, hogy keserítsük, ez nem így van. Takarítani újra és újra kell. Viszont a jó hírünk, hogy egy sor segítőt tudunk ehhez ajánlani, és még az is lehet, hogy az összesnek helyet talál az otthonában...

Egyszerre porszívóz és fel is mos, a padlótól a plafonig mindent kitakaríthat vele!

A vezeték nélküli Rowenta X-Force Flex 11.60 AQUA (RH9890) rúdporszívóval öröm a takarítás! Egyidejűleg porszívózhat és fel is moshat vele, hajlékony csövének köszönhetően pedig akár négyszer mélyebbre is elérhet vele az alacsony bútorok alatt, mindezt anélkül, hogy megerőltetné közben a hátát. A Power LED Vision funkció garantálja, hogy egyetlen porszem sem bújik el, mind a porszívóban végzi! A Digital Force rúdporszívóval az új, digitális motornak (akár 130 Air Watt szívóteljesítménnyel) és a hozzá tartozó behelyezhető, nagy kapacitású akkumulátornak köszönhetően (25,2 V) akár 45 percig is hatékonyan takaríthat. Ráadásul a készülék teljesítményéről és a fennmaradó üzemidőről az ellenőrző kijelzőn állandó tájékoztatást kap, így optimálisan ki tudja használni a takarítás idejét. A rúdporszívóval három üzemmódban dolgozhat (takarékos, maximális, és intenzív teljesítény nyomógomb), így mindig ki tudja választani az Önnek megfelelőt. Az összes felület mindennapi porszívózására van szüksége? Vagy komolyabb szennyeződések eltávolítására? Minden megoldható. Az X Force FLEX 11.60 a korábbi modellekhez képest jobb Stop&Go funkcióval ellátott, így ha egy kis szünetre lenne szüksége a kézi porszívózás során, egyszerűen csak ott hagyhatja állva a porszívófejet a rúddal, hűségesen várakoznak majd. A készülék karbantartása egyszerű, a méretes (0,9 l) portartályt könnyedén kiürítheti és tisztíthatja. A cyklon és a filter is vízzel tisztítható. A porszívó számos tartozékkal rendelkezik – Aqua Head szívófej 2 felmosó kendővel, Electro mini szívófej a mélyre került hajszálak és szennyeződések eltávolítására, vékony tisztítókefe a nehezen hozzáférhető résekhez, tisztítófej a kanapék takarításához, két integrált finom sörtéjű kefe, hogy mindig készen állhasson a takarításra, és egyszerűen csatlakoztatható töltőállomás a készülék tárolására.

Ajánlott fogyasztói ára 152 990 Ft.

Kiporszívóz, felmos, lemossa az ablakokat és kitakarítja a csempék közti fugát…

A Rowenta Clean&Steam Multi (RY8561) egy igen hatékony rúdporszívó, gőztisztító és ablakmosó készülék is egyben. A Clean&Steam Multi ideális partner az ünnepeket követő takarításban is, legyen szó bármilyen felületről, egy húzással eltüntet minden foltot! Mivel gőzzel működik, allergiásoknak kifejezetten ajánlott, hiszen a baktériumok és kórokozók 99%-át eltünteti bármiféle vegyszer hozzáadása nélkül, mindössze csapvízzel. A gőz 30 másodpercen belül már használható is, a gőz mennyiségét pedig a takarítandó felülettől függően állíthatja be. Két gyorsaság közül választhat: Eco és Max. A Clean&Steam Multi tartozéka egy leválasztható kézi gőztisztító, melyhez számos fejet csatlakoztathat, hogy végül az összes helyiség minden pontja ragyoghasson. Ilyen az ablaklemosó fej, illetve a csempék közti fugák kitakarításához használható tisztítófej, valamint egy mikroszálas tisztítófej a textíliák felfrissítéséhez. Mindezek mellett további tartozékok állnak rendelkezésére, hogy a lakás minden felülete csilloghasson a tisztaságtól. A Rowenta Clean&Steam Multi háztartási gép egy töltéssel 30 percig takarít.

A termék ajánlott fogyasztói ára 109 990 Forint.



Időt spórol Önnek!

A Rowenta X-plorer Serie 60 porszívócsalád a legújabb technológiának és felhasználóbarát tulajdonságainak köszönhetően az egyik leghatékonyabb, professzionális segítség a takarításban. Ráadásul, mivel a kerekeivel együtt mindössze 6 cm magas, könnyedén begurul minden alacsonyabb bútor alá, vagy nehezebben megközelíthető zugba. A nehezen elérhető, szűk helyeket két oldalsó keféjével tisztítja meg, az Air Force technológiának köszönhetően pedig egy lépésben végzi a porszívózást és a felmosást. Az otthon intelligens takarításáért a Smart Exploration 4.0 navigációs rendszere a felelős: az oldalsó kamera és a TOF technológia tökéletesen észleli a falak vonalát, a giroszkópos technológia és infravörös szenzorok pedig garantálják a robotporszívó logikus haladási útvonalát. A robotporszívó a szőnyegek érzékelésére ellátott funkciójának köszönhetően felismeri a padló típusát, és ahhoz igazítja a szívóteljesítményét. Onnantól, hogy összepárosítja robotporszívóját az ingyenes applikációjával, már semmi nem akadályozhatja meg abban, hogy bármikor, bárhonnan elindítsa robotporszívóját! 3 tisztítási lehetőség közül választhat: módszeres (nem hagy ki semmilyen területet), pontszerű (spirálban végzi a takarítást, hogy egy adott területet a lehető legalaposabban megtisztítson), ill. precíz tisztítást a falak mentén. A lithium-ionos akkumulátorának köszönhetően 90 percig takarít egyhuzamban, az intelligens technológia pedig lehetővé teszi, hogy csak annyira töltse fel magát, amennyire szüksége van ahhoz, hogy befejezhesse a munkát. A Rowenta X-plorer Serie 60 kompatibilis a virtuális asszisztensekkel is (Siri az Iphone esetében, Alexa az Amazontól, avagy a Google Asszisztenssel). Ráadásul időtlen formatervének köszönhetően igencsak esztétikus darab, melyet hosszan tartó igénybevételre terveztek.

A Rowenta X-plorer Serie 60 ajánlott fogyasztói ára 116 990 HUF.





Kifejezetten az állattartók számára…

Amennyiben kis kedvencével osztja meg lakását, és állandóan tisztaságra vágyik, a Rowenta X-plorer Serie 60 Animal Kit (RR7455) az ideális választás az Ön számára, hiszen különlegesen hatékony Animal Turbo keféje az állatszőrt és a porcicákat is hatékonyan eltávolítja. Még a letaposott szőrökkel is megbirkózik, és könnyedén elbánik a karácsonyfáról lepotyogott tűlevelekkel is.

Nem csak az allergiások értékelik majd…

A Rowenta X-plorer Serie 60 Allergy Kit (RR7447) robotporszívó az allergiások, illetve kisgyerekes családok számára tökéletes választás. Igen hatékony szűrője a por 99,9%-át felfogja, megszabadítva a lakást minden porcicától, és mindezt anélkül, hogy Önnek akár a kisujját is mozdítania kellene! A takarításra szánt időt sokkal kellemesebb dolgokra fordíthatja, töltse azt a családjával, vagy pihenjen meg kicsit.

