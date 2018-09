5 módszer, hogyan takarítsuk sóval az otthonunkat

A szódabikarbóna, az ecet és a citromlé köztudottan hatékony eszköz takarításkor, arról viszont csak kevesen tudnak, hogy a só is jó szolgálatot tud tenni a háztartásban. Az általános asztali só – amely talán most is ott pihen a sótartóban – egy meglepően hatékony tisztítószer, ráadásul biztonságos és természetes is. Alább öt módszer mutatunk a Treehugger segítségével, mire és hogyan használható fel.

A mosogató kitisztítása

Ha a szódabikarbónával nem érjük el a kívánt hatást, akkor 1:1 arányban keverjük el sóval, és a mosdókagyló olyan tiszta lesz, mintha új lenne. Az egyveleg szintén jól alkalmazható a kádban megragadó szappanmaradékok és egyéb szennyeződések eltávolítására is.

A vágódeszka megtisztítása

Néhány zöldség és gyümölcs, mint a cékla, a sárgarépa vagy a szamóca foltokat hagyhat a vágódeszkán, míg a hagyma és a fokhagyma erős szagot áraszt, amely nem feltétlenül illan el mosogatószer használatával. Szórjuk meg a deszkát sóval, majd egy félbevágott citrommal körkörös mozdulatokkal tisztítsuk le a felületét. Öblítsük le, majd töröljük szárazra.

Folteltávolítás

Ha vörösborral van dolgunk, akkor fedjük le asztali sóval, hagyjuk megszáradni, majd a szokásos módon tisztítsuk át a felületet. Ha a kerámiabögrénket szeretnénk újjávarázsolni, abban az esetben sózzuk be, dörzsöljük át citrommal, és öblítsük át.

Ruhatisztítás

Az izzadtságfoltoktól való megszabadulás érdekében öntsünk egy kevés sót egy pohár forró vízhez, és áztassuk benne a ruhát addig, amíg a foltok elhalványulnak. Ezután mossuk a ruhadarabot a megszokott módon.

Vasaló megtisztítása

Ha valamilyen természetellenes szennyeződést látunk a vasalón, akkor szórjuk sót egy pergament papírra, és menjünk át rajta a vasalóval. Ezáltal feloldódik a mocsok, a vasalónk pedig a régi énjét idézi majd.

Így spórolhat sokat a mosáson A legtöbben azt hiszik, hogy a mosás nem jár nagy költségekkel, de elég csak belegondolni, milyen rendszerességgel dobjuk be a gépbe ruháinkat.

Kiemelt kép: Thinkstock