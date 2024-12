Az egereken végzett kutatások azt mutatják, hogy egyetlen aminosav bevitelének visszaszorítása lassíthatja az öregedést, sőt akár még az élettartamot is meghosszabbíthatja – írja a Science Alert. A tudósok most azt próbálják kitalálni, hogyan segíthetnek ezek az eredmények az embereken.

A szóban forgó aminosav az izoleucin, amely egy olyan elágazó láncú aminosav, amely fontos szerepet játszanak a szervezet energiatermelésében, fehérjeszintézisében és a sejtek regenerálásában.

Ezt azonban a szervezetünk nem tudja előállítani, így külső forrásokból visszük be, mint például hús, hal, tojás és tejtermékek fogyasztása révén. Ebben az esetben azonban fokozottan igaz az a mondás, hogy a jóból is megárt a sok. Egy wisconsini lakosokon végzett, 2016–2017-es felmérés szerint az étrendi izoleucinszint összefüggésben áll az anyagcsere egészségével, a magasabb testtömegindexű (BMI) emberek pedig általában sokkal nagyobb mennyiségben fogyasztják ezt az aminosavat.

Ezt a tudást felhasználva tudósok egérkísérleteket folytattak, ahol többek között csökkentették az izoleucint. Az egerek körülbelül hathónaposak voltak a vizsgálat kezdetén, ami egy 30 éves ember életkorának felel meg. Az állatok annyit ehettek, amennyit csak akartak, de csakis a csoportjuknak biztosított ételfajtából. Ennek pedig meg is lett az eredménye: az említett aminosav korlátozása megnövelte az egerek élettartamát, javította egészségi állapotukat, és elősegítette a vércukorszintjük megfelelő szabályozását.

A hím egerek élettartama 33 százalékkal, a nőstényeké pedig 7 százalékkal nőtt az ezt az aminosavat nem korlátozó étrendet követő társaikhoz képest.

A hosszabb ideig élő egerek 26 egészséggel kapcsolatos mérőszám tekintetében teljesítettek jobban: többek között az állóképességük és a vércukorszintjük is jobb volt, továbbá kisebb eséllyel alakultak ki a daganatok is, amelyek egyébként gyakoriak a különböző egértörzsekben. A kutatók szerint érdekes módon az alacsony izoleucin-tartalmú táplálékot kapott egerek lényegesen több kalóriát fogyasztottak el, mint a többiek, de nem híztak, ugyanis több energiát égettek el, így átlagosan kisebb volt a testsúlyuk is.

A kutatás emberekre való átültetése azonban nem olyan egyszerű, mint amilyennek gondolnánk, tekintve hogy a fehérjebevitel általános korlátozása káros hatással lehet a szervezetre. Így tehát minden bizonnyal bonyolultabb lesz a megoldás annál, mint hogy csökkentik a magas fehérjetartalmú élelmiszerek bevitelét, még ha ez is tűnik az izoleucin-bevitel minimalizálásának legegyszerűbb módjának.