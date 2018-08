Végre megtudhatja, mekkora Facebook-függő

Új eszközök érkeznek a Facebookra és az Instagramra, amik segítenek kordában tartani a közösségi oldalakon töltött időnket. Az új Activity Dashboard nevű felületen a közösségi aktivitásunkat tekinthetjük át, de bekapcsolhatunk napi figyelmeztetőt is az oldalon töltött idő szabályozására, illetve egy új funkció is érkezett az ismerősök értesítéseinek korlátozására is.

Ezeket az eszközöket vezető mentálhigiénés szakemberekkel és szervezetekkel, tudósokkal, saját kutatások eredményei, illetve a felhasználói közösség visszajelzései alapján fejlesztette ki a Facebook, többek közt a Carnegie Mellon, és a UC Berkeley egyetemek szakértőivel is együtt dolgoztak. A vállalat közleménye szerint az a cél, hogy a felhasználók tudatosabban rendelkezhessenek az Instagramon és Facebookon töltött idejük felett, illetve hogy azok használata elősegítse a szülők és a tinédzserek közötti kommunikációt is a helyes online szokások kialakításáról. Az új funkciók mindkét közösségi oldal mobilappjának „Beállítások” menüpontjából érhetőek el. Az Instagramon a „Tevékenységed” (Your Activity), míg a Facebookon a „Your Time on Facebook” (Facebookon töltött idő) elemre kell kattintani. Az oldal tetején ekkor megjelenik egy felület, amely arról tájékoztat, hogy az adott fiók használója átlagosan mennyi időt tölt az adott platformon. Itt lehet beállítani egy olyan napi emlékeztetőt is, amely emlékezteti a felhasználót, amikor az elérte az adott napra meghatározott időkeretét. Ez az emlékeztető bármikor módosítható vagy törölhető. Az „Értesítési beállítások” gomb megnyomásával könnyen elérhető az új „Értesítések némítása” funkció, amely korlátozza az Instagram vagy a Facebook értesítéseit arra az időszakra, amikor a felhasználó nem szeretné, ha zavarnák. Annyira függők lettünk, hogy az már a techóriásokat is megijeszti A nagy techcégek elindították a digitális jólét mozgalmat, így a felhasználók rádöbbenthetnek arra, mennyi időt töltenek el szolgáltatásaikkal.

