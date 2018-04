Nem kerülnek a Lánchíd Rádió frekvenciái a Katolikus Rádióhoz

Radetzky András, a Katolikus Rádió vezérigazgató-helyettese szerint nem igaz, hogy tárgyalna Simicskáékkal a Lánchíd Rádió vidéki frekvenciáinak átvételéről. A Lánchíd Rádió egyébként nem teljesen néma.

Kaposvár

Keszthely

Szigetvár

Székesfehérvár

Tatabánya

Zalaegerszeg

Dunaújváros

Pécs

Szeged

Balatonfüred

Siklós

Budapest

– ezekben a városokban rendelkezik eltérő időpontokban lejáró helyi rádiós frekvenciákkal a Lánchíd Rádió, mely a napokban gyakorlatilag befejezte működését, a szerkesztőség tagjait is szélnek eresztik, új műsorok már nem készülnek és csupán zenét sugároznak, ez utóbbit valószínűleg azért is, mert a tervezett elnémítás előtt a Médiatanács a 24.hu kérdésére adott válaszából az derült ki, hogy Simicska rádiós cége nem némíthatja el önkényesen a rádióját, lekapcsolni a határozott idejű szerződés lejáratát megelőzően törvényesen csak a Médiatanáccsal való közös megegyezéssel történő szerződésbontással lehetséges, vagy abban az esetben, ha a Médiatanács súlyos jogsértés miatt maga bontaná fel a szerződést. De sem közös megegyezéses felmondásról, sem a médiatanácsi felmondásról nincs szó, tehát még teljesíteniük kell a műsorszolgáltatási kötelezettségeiket, azaz a hatósági szerződésükben foglaltakat.

Logikus lehetne eladni, de…

Ezek a rádiós frekvenciák meglehetősen értékesek, egyrészt mivel technikailag jó vételi adottságaik vannak és főleg nagyvárosokról van szó, ahol sok ember érhető el, másrészt mivel Mészáros Lőrinc felcsúti milliárdos polgármester-nagyvállalkozó és Andy Vajna milliárdos kormánybiztos-nagyvállalkozó még most is gőzerővel dolgozik azon, hogy legfeljebb csak a látszat kedvéért maradjon Magyarországon néhány, esetleg kevésbé kormánykritikus rádió talpon, minden más frekvencián pedig lehetőleg olyan baráti médiumok szórakoztassák a nagyérdeműt mint a Rádió 1 és a Retro Rádió, vagy éppen a Gong Rádió, sőt információink szerint a felcsúti polgármester emberei nemrég megkörnyékezték egy budapesti vételkörzetű rádió tulajdonosát is felvásárlási szándékkal.

Így aztán nem csoda, ha rögtön elindultak a találgatások, hogy talán Simicskáék azért sem kapcsolják le a Lánchíd Rádió helyi sugárzását ténylegesen is, hogy a frekvenciákat addig se tudja hasznosítani az NMHH Médiatanácsa. A kizárólag fideszes delegáltakkal működő, egyébként Simicska Lajos egykori jogász alkalmazottja, de a G-nap után is a helyén maradó Karas Monika vezette Médiatanács pályázatainak és más eljárásainak ugyanis meglehetősen gyakori kimenetele az manapság, hogy az értékes frekvenciák kormányközelbe kerülnek. A 24.hu-n számtalan ilyen esetet mutattunk be, amikor a törvényességet is mellőzve jutott frekvencia Vajnának, illetve embereinek, persze a többi pályázó kárára.

Rádiós berkekben komolyan felmerült az az eshetőség is, hogy Simicska esetleg egyes frekvenciákat a rádiót működtető cég értékesítésével továbbpasszolhatná valakinek, így abból lezárásképpen egyszeri bevételre tehetne szert, ugyanakkor Simicska jogosan tarthat attól, hogy a vevő aztán továbbadja a frekvenciákat egy kormányközeli vállalkozásnak, vagyis tovább nőhet a Fidesz túlsúlya a már így is teljesen letarolt rádiós piacon. A Lánchíd Rádió budapesti frekvenciája várhatóan előbb-utóbb úgyis Orbánék közelében landol majd, hiszen a budapesti médiaszolgáltatási engedély októberben amúgy is lejár, és hosszabbításra pedig nincs lehetőség, mivel már 12 éve használta a cég.

Elterjedt, hogy a Katolikus Rádió lehet a vevő

A többi frekvenciával kapcsolatban viszont ma délelőtt már egy konkrét vevőjelölt neve is terjedni kezdett rádiós piacon: a Katolikus Rádió nevét kezdték el emlegetni. Ehhez azt érdemes tudni, hogy a Katolikus Rádió viszonylag jó országos lefedettséggel rendelkezik. (Van frekvenciája Vácott, Pécsett, Orosházán, Székesfehérváron, Veszprémben, Zalaegerszegen, Kaposváron, Kalocsán, Komlón, Budapesten, Szombathelyen, Sopronban is.) Ugyanakkor amióta a katolikus egyház feje, Ferenc Pápa kritikus szavakkal illette a menekültellenes retorikájú kormányokat (egyébként a Pápa épp hétfőn is így tett), fejbe kólintva érzi magát a Fidesz-KDNP kormány. Így pedig a Katolikus Rádió már kevésbé van jó helyzetben, mint rég. Vagyis vételkörzetének bővítésére nem épp a legjobb az időzítés a Médiatanács pályázatain keresztül. Így viszont valóban logikus is lehetett volna a pletykát alátámasztani hivatott magyarázat, hogy a Katolikus Rádió más módszerrel, esetleg úgy bővítené vételkörzetét, hogy megállapodik Simicskával és átveszi azokat a lánchidas frekvenciákat, ahol még nincs amúgy jelen.

A Katrádió vezérhelyettese valóban gondolkodott rajta

Csütörtökön a pletykákról értesülve sikerült utolérnünk Radetzky Andrást, a Katolikus Rádió vezérigazgató-helyettesét. Radetzky azonban gyorsan rövidre zárta a dolgot. Elmondta, az információ nem megalapozott, a Katolikus Rádió nem folytat tárgyalást a veszprémi nagyvállalkozó érdekeltségével, és nincs is ilyen szándéka ezt megtenni. A vezérigazgató-helyettes szerint az ezek szerint gyorsan szárnyra kelt pletykának az lehetett az alapja, hogy valakivel informális beszélgetést folytatott arról, hogy esetleg meg kellene vizsgálni a kérdést a terjeszkedés érdekében, de már most kijelenthető:

ezt a gondolkodást nem fogják tettek követni a Katrádió részéről.



Kiemelt kép: Gulyás Kovács Anna bemondó és Marton Adrienn műsorvezető a Lánchíd Rádió 2007. március 15-i indulását követően, a Lánchíd expressz című műsorban. MTI Fotó: Balaton József