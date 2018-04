Alighogy kinevezték, máris lemond a felvásárolt Story TV igazgatósági tagja

Ahogy arról a múlt héten beszámoltunk, egy fő kivételével teljesen lecserélődött a Story 4, a Story 5 és a Galaxy TV-t működtető Digital Media and Communications Zrt. (DMC) ötfős igazgatósága idén február 28-án. Ez a tévétársaság tulajdonosváltásával függ össze. Az igazgatóságnak ekkor lett tagja Kovács Krisztián, a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületének (MEME) elnöke is, ami azért volt érdekes, mert épp tévés igazgatósági kinevezése napján arról beszélt egy szakmai konferencián hallgatósága előtt, milyen fontos, hogy a valamennyi hazai tévétársaságot, így például az RTL Magyarországot és a TV2-t is tagjai között tudó érdekvédelmi szövetség vezetője nem elkötelezett egyetlen tévétársaság irányába.

Úgy tudjuk azonban, hogy hiába nevezték ki Kovács Krisztiánt február 28-i hatállyal a tévé igazgatósági tagjának, úgy döntött, beadja a lemondását, legalábbis erről beszélt ma a MEME közgyűlésén. Kovács úgy magyarázta a történteket, hogy eleinte nem volt benne biztos, hogy idén tavasztól újra elnöke lesz a MEME-nek, akkor pedig nem lett volna összeférhetetlenség.

Ma egyébként Kovács Krisztiánt újabb 2 évre elnökké választotta a MEME.

Azt egyelőre nem tudjuk, hogy Kovács helyére ki kerül be a tévétársaság igazgatóságába, de amint sikerül megtudnunk, erről is beszámolunk.

A MEME közleménye nem említi a lemondást A Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete (MEME) 2018.április 4-én megtartott éves közgyűlésén egyhangú szavazással újabb két évre megválasztotta Kovács Krisztiánt az egyesület elnökének. A szakember immár 2012. óta látja el az elnöki tisztséget – áll a MEME szerda délutáni közleményében, mely a Story TV-s igazgatósági tagsággal kapcsolatban nem tartalmaz tájékoztatást. A MEME közleménye szerint Kovács Krisztián 1996-ban végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, a televíziós pályafutását a CME-nél kezdte, majd 2000-2011 között a TV2-nél folytatta munkáját, ahol 2007- től kereskedelmi igazgatóként dolgozott. Jelenleg a Group IMD reklámtechnológiai vállalat country menedzsere. A MEME emlékeztet rá, hogy a két tavaly megválasztott alelnök: Vaszily Miklós (MTVA) és Bartosz Witak (Viacom International Networks CEEI) megbízatása 2019-ig szól.

Kiemelt kép: Kovács Krisztián, a MEME elnöke, a Story tévécsatornákat működtető tévétársaság február 28-i hatállyal kinevezett, majd nem sokkal később lemondott igazgatósági tagja