Etikai vizsgálat indul Orbán János Dénes ellen; elmarad a pécsi bemutatója

Etikai eljárást kezdeményezett Orbán János Dénes akadémikus ügyében Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnöke. Az MMA közleménye szerint az elnök július 20-án személyes megbeszélésre hívta az írót, hogy tisztázzák a nevével kapcsolatban, más szervezetek kifizetései kapcsán nyilvánosságra került ügyeket.

A tájékoztatás szerint Orbán János Dénes a korábbi nyilatkozataival ellentétben nem kívánt lemondani akadémiai tagságáról, ezért az MMA elnöke másnap az Etikai Bizottság eljárását kezdeményezte – írta az MTI.

Elmarad a pécsi premier

Közben a Pécsi Nemzeti Színház is reagált a kialakult helyzetre. A teátrum szerdán bejelentette, hogy nem mutatja be a 2027 márciusára tervezett A Mester és Margarita című előadást, amelynek színpadi változatát Orbán János Dénes készítette.

Lipics Zsolt igazgató közlése szerint a döntést az író személyét érintő közéleti események és az ezekhez kapcsolódó sajtóvisszhang indokolta. A színház vezetése és a szerző egyetértett abban, hogy a vita nem kívánatos módon terelné el a figyelmet az alkotásról és az előadásról.

A teátrum szerint sem a társulatnak, sem a közönségnek nem érdeke, hogy egy új produkció bemutatóját a művészi teljesítmény helyett közéleti viták kísérjék. Ezért a nagyszínházi klasszikus bérletben meghirdetett előadás helyett más produkciót készítenek elő, amelyről később adnak tájékoztatást.

A most törölt bemutató a Pécsi Nemzeti Színház új évadára tervezett tizenhárom premier egyikeként szerepelt a műsortervben.

Az ügy előzményei

A Prae.hu tárta fel, hogy a KMTG 2025 márciusa és 2026 áprilisa között több mint 400 millió forintért vásárolta meg Orbán János Dénes mintegy kilenc művének felhasználási jogait. A KMTG-t Orbán János Dénes alapította, és az ügylet idején ő volt a szervezet szakmai vezetője is.

A 24.hu megkeresésére a KMTG azt közölte, hogy nem látnak összeférhetetlenséget az ügyben, Orbán János Dénes pedig azt állította, hogy a döntések nem az ő hatáskörébe tartoztak, hanem a kulturális kormányzat jóváhagyásával születtek.

Később kiderült, hogy nemcsak a KMTG, hanem a Budapesti Operettszínház is fizetett Orbán János Dénesnek, részben olyan művekhez kapcsolódóan, amelyek jogait a KMTG is megvásárolta.

A minap a KMTG és az Operettszínház is pontosított az összegeken: előbbi lapunknak azt írta, a pontos összeg 422,9 millió forint volt, utóbbi pedig lapunknak megküldött egy tételes kimutatást, amiben az látszik, hogy 2023 óta összesen valamivel több, mint 90,3 millió forintot fizettek ki Orbán János Dénesnek.

Az ügy szakmai visszhangot váltott ki: az Irodalmi Szakszervezet és a Színházi Kritikusok Céhe is reagált rá. Utóbbi nyílt levélben fordult Tarr Zoltán kulturális miniszterhez, és egyebek mellett vizsgálatot kért a kifizetések jogszerűsége miatt.