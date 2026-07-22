Az Operettszínház tételesen felsorolta a 24.hu-nak, milyen összegeket fizettek ki Orbán János Dénesnek

Múlt héten derült ki, hogy az állami fenntartású Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) mellett a Budapesti Operettszínház is több tízmillió forintot fizetett Orbán János Dénesnek műveiért, illetve fordítói munkáiért – a két szervezet ügyvezető igazgatója egyébiránt ugyanaz a személy, Rózsás Péter.

Korábban több alkalommal is kérdéseket tettünk fel a színháznak az üggyel kapcsolatban, először azt írták, hogy nem látnak összeférhetetlenséget az ügyvezető személye kapcsán, OJD műveit pedig az előző kulturális kormányzathoz hasonlóan jó befektetésnek tartják – ekkor elküldtek egy részletes kimutatást is az írónak kifizetett összegekről. Miután a társulat tagjai nyílt levélben fordultak az ügyben a színház vezetéséhez, Tarr Zoltán pedig bejelentette, hogy a minisztériummal megakadályozták, hogy a KMTG további 1,3 milliárd forintot fizessen ki OJD operettjeiért, újabb kérdéseket küldtünk az Operettszínháznak, ekkor arról írtak lapunknak, hogy semmi közük Orbán János Dénes egyébként sikeres lobbitevékenységéhez.

Most, azon korábbi felvetésünkre reagálva, hogy nem tartják-e ellentmondásosnak, hogy a forráshiány ellenére Orbán János Dénes részére

jelentős összegű szerzői és fordítói díjakat fizettek ki, ismét elküldtek a 24.hu-nak egy részletes összesítést az OJD-nek kifizetett összegekről, illetve összesítették a színház e művekhez kapcsolódó bevételeit.

„A most is fenntartott, legfőbb érvünk továbbra is az, hogy a kifizetett összegeket több évre elosztva, számos előadással és nézővel kalkulálva kell értelmezni, s ennek során az egyes jogdíjak százalékos arányát is figyelembe kell venni. Ha így teszünk, akkor pontosan látni lehet, hogy Orbán János Dénes 2021 és 2026 között a színházunk érdekében kifejtett tevékenységének díjazása nem mond ellent az iparági sztenderdeknek.”

Az egyik legfőbb adat, amit most a kifizetéseknél szem előtt kell tartani, az nem más, mint hogy az Orbán János Dénes közreműködésével létrejött művekből a Budapesti Operettszínház 2021 és 2026 között összesen 462 előadást tartott, s ebből 2.984 millió forint (vagyis majdnem 3 milliárd forint) jegybevételre tett szert

– írják.

A részletes lista alább olvasható.