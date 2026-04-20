Az idő luxusát ünnepli az egyéves hévízi Le Primore Hotel & Spa

Egy éve, hogy megnyílt a Le Primore Hotel & Spa Hévízen, és már azóta is a régió egyik meghatározó wellness-célpontjává vált, ahol a nyugalom, a tágas tér és az egyéni kikapcsolódás áll a középpontban. Nem véletlen, hogy idén megnyerte a Meetings Star Awards 2025/2026 Spa Meeting Hotel kategóriáját, ezzel Európa legjobb Spa Meeting Hotelje lett. Filozófiája egy letisztult gondolatra épül:

megérkezni, kikapcsolni és visszatalálni a saját ritmushoz.

A több mint 11 500 négyzetméteres Eden Spa, a gyógy- és élménymedencék, valamint a három különböző – családi, textilmentes és hölgyek számára kialakított – szaunavilág olyan környezetet teremtenek, ahol a pihenés valóban időtlenné válik. A természetvédelmi terület közelsége tovább erősíti a nyugalom élményét, míg a privát spa terek, a hammam, balinéz és az Omorovicza, valamint GAIA kezelések a testi és lelki feltöltődést egyaránt szolgálják. A szálloda erőssége az egyensúlyban rejlik: a visszavonulás és az élmény harmonikus kapcsolata lehetővé teszi, hogy a vendégek szabadon alakítsák tartózkodásukat.

A komplexum tavaly május 15-én nyílt meg, de a szülinapi események szerencsére nem korlátozódnak egyetlen napra, sőt: április végétől június közepéig sorra követik egymást az ünnepi történések a gasztronómia, a hagyományok és a kultúra jegyében.

A születésnapi program:

Április 24-25. – Négykezes portugál vacsoraest a La Vie-ban : a két Gault&Millau szakácssapkával elismert La Vie Gourmet Restaurantban Tiago Sabarigo portugál séf és Borda Attila executive séf és csapata közösen alkot meg egy különleges menüsort, amely a mediterrán és a kortárs fine dining ízeit ötvözi,

Május 1. – Hagyományos májusfa-állítás : a tavasz és az újjászületés szimbólumaként megrendezett esemény közösségi élményt kínál, amely a helyi hagyományokat elegáns környezetben kelti életre,

Május 14-15. – Jubileumi ünnepség White Eden Partival és tűzijátékkal : a születésnap csúcspontjaként az Eden Spa különleges fényekbe öltözik: a White Eden Party elegáns, gyertyafényes hangulata, a zene és a látványos tűzijáték felejthetetlen élménnyé formálja az ünnepet,

Május 22-25. – Generációkon átívelő pünkösdi programok exkluzív koncerttel Básti Juli és Dés László közreműködésével: a pünkösdi időszak kiemelt eseménye egy különleges koncert, amelyen Básti Juli és Dés László, a magyar zenei és színházi élet két ikonikus alakja lép fel. Ritka és kivételes alkalom ez, hiszen a művészek csak elvétve vállalnak fellépést ilyen intim, exkluzív környezetben,

Május 29-30. – Gasztronómiai csúcspont Thür Ádámmal: Thür Ádám, a debreceni IKON étterem séfje Borda Attilával közösen készít különleges menüsort, amely a modern magyar konyha értékeit helyezi reflektorfénybe,

Június 13. – Havasi Balázs exkluzív zongorakoncertje: a világszerte ismert művész intimebb hangulatú koncertje a Le Primore egyedi koncepciójában valósul meg: a vendégek saját szobájuk teraszáról vagy egy exkluzív nézőtérről élvezhetik az estét, pezsgővel és gyertyafényes atmoszférában.

Exkluzív jubileumi ajánlat

Az évforduló alkalmából a szálloda különleges tavaszi ajánlatokkal is készül. Most különösen érdemes csatlakozni a Le Privileged törzsvendég programhoz, hiszen az első születésnap alkalmából az új tagok is exkluzív jubileumi előnyökben részesülnek. Emellett húsz százalék kedvezmény érhető el hétköznapi tartózkodásokra, már egy éjszakától, amely május 15-ig foglalható, és július 3-ig felhasználható.

Meghívás a tudatos pihenésre

A Le Primore első születésnapja nem csupán ünnep, hanem egy kihagyhatatlan lehetőség is: arra ösztönöz, hogy tudatosan szánjunk időt magunkra, és részesei legyünk egy valóban egyedülálló élménysorozatnak. A Le Primore olyan hely, ahol a pihenés és a művészet találkozásából az idő valódi luxusa születik meg.

További információk és foglalás a szálloda honlapján.