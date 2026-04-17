A Szépírók Társasága szakmai párbeszédet kezdeményez a Tisza-kormánnyal

A Szépírók Társasága elnöksége üdvözli a múlt heti, magyarországi parlamenti választások során létrejött, hazánk demokratikus berendezkedése kapcsán bizakodásra okot adó változásokat, és sok sikert kíván az új magyar kormány munkájához

– írta a szervezet a Facebook-oldalán.

Közölték, hogy a kormány és a kulturális kabinet felállása után több irodalmi szervezetet is bevonva tárgyalásokat fog kezdeményezni a Tisza-kormánnyal, „a kulturális szektort érintő adózási szabályok, az állami irodalmi díjak igazságos, szakmai alapon történő odaítélése és a kulturális pénzügyi elosztórendszer újragondolása kapcsán”.

Reményünket fejezzük ki arra vonatkozóan, hogy, az elmúlt tizenhat évvel ellentétben, megvalósulhat egy szakmai párbeszéd az irodalmi szervezetek és az újonnan felálló kulturális kabinet között

– írták.

A Szépírók Társasága második éve működik támogatás nélkül: a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 2022-ban harmadára csökkentette a szervezet állami támogatását, 2023 végén pedig indoklás és fellebbezési lehetőség nélkül lenullázták a szervezet támogatását. A döntést nagy felháborodás övezte az irodalmi körökben, Krusovszky Dénes szerint egyértelműen politikai okok húzódtak meg a támogatás lenullázása mögött.