Kiszúrt Trumppal a South Park korábbi írója, mert időben foglalt le egy domainnevet

Nemrég kiderült, hogy Washington hosszú időn át John F. Kennedy nevét viselő kulturális központja felveszi a jelenlegi elnök, Donald Trump nevét, így az most már a The Trump Kennedy Center nevet viseli.

Erre a változásra valószínűleg csak kevesen számítottak, a forgatókönyvíróként és komikusként aktív Toby Morton – aki anno a South Park több epizódjának születésében is részt vett – azonban egy volt közülük, így még augusztusban lefoglalta a trumpkennedycenter.com, illetve a trumpkennedycenter.org domainneveket. Az államnak ezek átvételére most már nincs módja, kivéve persze, ha sikerül megegyezniük a férfival. Erre persze nincs igazán esély, hiszen a politikai aktivistaként is jegyzett Mortonnak félszáz hasonló oldal van a birtokában, a most lefoglalt címekre pedig valamilyen szatirikus tartalmat szeretne feltölteni.

A hírt megszellőztető Variety szerint az író az év elején már sejtette, hogy Trump nem elégszik meg a Kennedy Center igazgatótanácsának lecserélésével, idővel pedig a neve is biztosan felkerül a homlokzatra.

Így is lett, a változás azonban talán nem lesz hosszú életű, hiszen a teljes nevén The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts névváltása a szakértők szerint illegális, az igazgatótanácsnak ugyanis nincs joga a változtatásra, ellentétben a Kongresszussal, ami nem hozott ilyen irányú döntést.