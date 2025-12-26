A Hitler győzelmét elképzelő sci-fi írótól a magyar űrkutatás elfeledett zsenijéig – őket is bemutattuk az Ismeretlen magyarokban

2025-ben nem csak az Ismeretlen Budapest, de az elfeledett hazai szobrászokat, építészeket, festőművészeket, grafikusokat, tudósokat, sőt, még egy magándetektívet is bemutató Ismeretlen magyarok is a tizedik születésnapját ünnepli, ennek apropóján pedig összegyűjtöttünk kilencet az idei epizódokból, amiket a karácsonyi időszakban pihenve is ajánlunk olvasásra, vagy akár újraolvasásra.

Az év elején szinte minden A brutalistáról szólt, aminek főszereplőjét, a magyar Tóth László építészt bizony magyar művészek, a Pécsről indult Breuer Marcell Lajos, azaz Marcel Breuer, valamint Moholy-Nagy László ihlette. Életművüket, illetve a filmre való hatásukat itt mutattuk be:

Kapcsolódó Két magyar művészzseni is ihlette a tíz Oscarra jelölt A brutalista főhősét Tóth László ugyan fiktív figura, de hányattatott sorsú kelet-közép-európai alkotókból nem volt hiány a 20. század derekán.

Májusban a saját kora modern trendjeit követni nem kívánó bútorgyáros, Kajdy Béla józsefvárosi házához látogattunk el, hogy megcsodáljuk az egykori üzem homlokzatán ma is látható feliratot, és bemutathassuk Kajdy munkáit:

Kapcsolódó Ma is a két világháború közti bútorgyártás elfeledett alakjának nevét hirdeti egy józsefvárosi ház A világ a csővázas, modern bútorok felé haladt, Kajdy Béla azonban továbbra is a korábbi korstílusok kedvelőit szolgálta ki – még az államosítások után is, egy apró műhelyből érve el a tehetős nyugat-európai vásárlókat.

Júniusban egészen más vizekre eveztünk: Gáspár László író-újságíró legfontosabb műve, a németek második világháborús győzelmének hatását a világirodalomban elsőként elképzelő Mi, I. Adolf történetének leírása mellett a szerző életének feltérképezhető részeit is egymás mellé állítottuk:

Kapcsolódó Magyar írónak köszönhetjük a világ első olyan sci-fijét, ami szerint Hitler nyerte a második világháborút A németek leigázzák Amerikát, de végül atombombák sűrűjében fizikailag is megsemmisül az országuk. A Mi, I. Adolfot a kétezres években fedezték fel újra, de máig sem foglalta el méltó helyét a világ sci-fi irodalmában.

A véletlennek köszönhetően figyeltünk fel Olga Palinkašra, a legendás Orson Welles utolsó nagy múzsájára, akinek neve túl egyértelmű volt ahhoz, hogy ne legyenek magyar felmenői. Rövid nyomozás után kiderült, hogy nem tévedtünk, hiszen az élete jó részét Welles hatására Oja Kodarként leélő Palinkaš apja valóban magyar volt, így a most nyolcvannégy éves színésznő életpályájának felderítésébe kezdtünk. A végeredmény itt olvasható:

Kapcsolódó Egy magyar származású nő volt Orson Welles utolsó múzsája A filmes legenda az élete utolsó húsz évét a magyar apától született Olga Palinkaš bűvöletében élte le.

A június újabb meglepetést is tartogatott: az amerikai űrsikló, a Nemzetközi Űrállomás, illetve az európai űriparnak nagy lökést adó Ariane rakéták kifejlesztésében is fontos szerepet játszó Őry Huba életének több fejezete is kémregénybe illik, hiszen hosszú időn át megfigyelték, sőt, a jó szándékú tudós anélkül segítette a szovjeteket, hogy akár csak egy pillanatra tudott volna róla:

Kapcsolódó Tudta nélkül segítette a szovjet űrprogramot Őry Huba, a magyar űrkutatás elfeledett zsenije Az amerikai űrsikló, a Nemzetközi Űrállomás, illetve az európai űripart elindító Ariane-rakéták sem jöttek volna létre nélküle, életművével azonban nem csak Nyugat-Európa, illetve az Egyesült Államok jutott előbbre.

A két világháború közt Győr egyik legismertebb családjának számító Benedettikről is írtunk, hiszen Mária operaénekesnőként vált kora Európájának egyik legfontosabb arcává, testvérei pedig a győri ökölvívás atyjai voltak.

Kapcsolódó Benedetti Mária, az operaénekesnő, aki Győrből indulva hódította meg a világ legfontosabb színpadait Testvérei a győri ökölvívás atyjai lettek, Mária pedig pillanatok alatt ért csúcsra az opera őshazájában, Olaszországban, ahol sokáig senki sem tudott a magyarországi gyökereiről.

Szeptemberre is jutott érdekesség: a Kissvábhegyen járva, egy hosszú lépcsősor mentén meglátogattuk a főváros egyetlen, nem temetőben álló honvédsírját. Cikkünkben megpróbáltuk kideríteni, ki lehet az 1849-ben elhunyt rejtélyes Kovács J. honvéd, akinek sem a teljes nevét, sem a halála körülményeit nem ismerjük. Nem állítjuk, hogy sikerrel jártunk, de több városi legendát, illetve elméletet is összegyűjtöttünk, amik közül az egyik egy jövőbeli kutatónak köszönhetően talán igaznak bizonyul majd. És mi köze mindehhez Ráday Mihálynak? A cikkből ez is kiderül:

Néhány nappal később már a Nagykörúttól néhány lépésnyire, a Hársfa utcában találtuk magunkat, ahol az egy egyszerűnek tűnő műtét miatt végzetes változáson átmenő Pallay Anna életét kutattuk, aminek fordulatait korabeli lapok segítségével elevenítettük fel:

Kapcsolódó Grimasszá fagyasztották a mosolyát – egy apró belvárosi ház emlékeztet a világhírű balettcsillag tragédiájára Cikkünkben bemutatjuk Pallay Anna pályáját, a Hársfa utca kívülről jelentéktelennek tűnő bérházában működő iskoláját, illetve a tragédiát, ami örökre véget vetett a karrierjének.

A nyár elmúltával egy fokkal könnyedebb téma következett: Bacsó Péter legendás filmje, a megszületése után tíz évvel bemutatott A tanú (1969) főhősének névrokonait, az építészetben maradandót alkotó idősebb, illetve a matematikusként több generációt tanító fiatalabb Pelikán Józsefet mutattuk be.