Kern András: Elismerem, vannak hosszú haragok az életemben

A Hot! Magazinnak adott interjújában beszélt Kern András önkifejezésről, az idő múlásáról, fogyatkozó baráti köréről és haragtartó természetéről – szemlézte a Blikk. A mai napig aktív színész-rendező a következőképp fogalmazott élete közeli kapcsolatairól:

Egyrészt már sokan meg is haltak közülük, másrészt összevesztünk vagy eltávolodtunk egymás életéből. De ez mindig így volt. Rengeteg jó haverom volt, viszont ma már jó, ha évente egyszer találkozunk.

Kern azt is kifejtette, hogy nagyon is hajlamos a haragtartásra: egy összeveszést követően hosszú évekig nem állt szóba jó barátjával, a Kossuth- és Balázs Béla-díjas rendezővel, Sándor Pállal. Kettejük kapcsolata egészen a középiskoláig visszanyúlik.

Nem szoktam összeveszni emberekkel, de ha épp összeveszünk, az elég hosszúra tud sikerülni. Sándor Palival nyolc évig nem beszéltünk egymással, de aztán visszajött a barátság. Elismerem, vannak hosszú haragok az életemben

– fejtette ki Kern.

A színész kitért rá, hogy bár régebben felzaklatta az idő múlásának ténye, egy ideje ezt a kétségbeesettséget és dühöt felváltotta a belenyugvás. Szerinte az ember egy ponton megszokja azt a gondolatot, hogy az élet egyszer óhatatlanul véget ér. Kern viszont úgy érzi, bőven van mit felidéznie az életéből, amin nosztalgiázhat a nehezebb pillanatokban.

Egy kicsit már érzem, hogy nagyon múlnak az évek. Ami nagy kár, mert összességében jó és érdekes volt az élet

– mondta a színész.