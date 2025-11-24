Tavasszal bezárhat az Auróra, felmondták a bérleti szerződésüket

Tizenegy éve már annak, hogy 2014-en a Marom Klub Egyesület megnyitotta a józsefvárosi Aurórát, ez az időszak rövidesen azonban véget érhet – derül ki az üzemeltetők közleményéből.

Az egyesület elnöke, Schönberger Ádám által írt Facebook-poszt szerint az Auróra, illetve a hozzá kapcsolódó Auróra Klímakert ingatlanának tulajdonosa hat hónapos felmondási idővel felmondta a bérleti szerződésüket, így április 30-ig ki kell költözniük.

Ennek fényében jelenleg úgy tűnik, hogy a civil szervezetek egész sorának is otthont adó Ház március végéig működik majd a szokásos módon, azt azonban nem lehet tudni, hogy a Marom hogyan, hol, és milyen körülmények közt tudja majd továbbvinni az Aurórát.