auróraauróra klubbezárás
Kultúra

Tavasszal bezárhat az Auróra, felmondták a bérleti szerződésüket

Ivándi Szabó Balázs / 24.hu
admin Vincze Miklós
2025. 11. 24. 10:00
Ivándi Szabó Balázs / 24.hu
Kérdés, hol, és milyen körülmények közt tudják majd folytatni.

Tizenegy éve már annak, hogy 2014-en a Marom Klub Egyesület megnyitotta a józsefvárosi Aurórát, ez az időszak rövidesen azonban véget érhet – derül ki az üzemeltetők közleményéből.

Az egyesület elnöke, Schönberger Ádám által írt Facebook-poszt szerint az Auróra, illetve a hozzá kapcsolódó Auróra Klímakert ingatlanának tulajdonosa hat hónapos felmondási idővel felmondta a bérleti szerződésüket, így április 30-ig ki kell költözniük.

Ennek fényében jelenleg úgy tűnik, hogy a civil szervezetek egész sorának is otthont adó Ház március végéig működik majd a szokásos módon, azt azonban nem lehet tudni, hogy a Marom hogyan, hol, és milyen körülmények közt tudja majd továbbvinni az Aurórát.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„El tudnám viselni, ha soha többé nem szerepelnék” – mivel foglalkozott Jáksó László évekig, mielőtt a TV2-höz szerződött?
Nincs fűtés egy budai kórházban
Rubio: Óriási előrelépést tettünk a béke felé, az amerikai elnök meglehetősen elégedett
Az egykori orosz kémnő elárulta, hogyan manipulálták szexuális hadviseléssel a briteket
Magyar Péter: A Fideszben kitört a belháború, a tiszások több mint fele már szavazott
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik