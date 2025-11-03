jókai móremlékévhonlap
Egy helyen lesz olvasható Jókai Mór összes műve, több mint tizenötezer alkotás

2025. 11. 03. 10:15
Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából elindult egy honlap, ahol idővel a hazánk legtermékenyebb írójaként is emlegetett Jókai teljes életműve, azaz több mint 15 000 alkotás olvasható lesz.

A weboldalon jelenleg a kezdetektől 1855 végéig készült minden Jókai-mű közül lehet válogatni, ami már most közel 1700 különböző művet jelent. Az írások ABC-sorrendben, valamint lelőhelyük szerint is kereshetőek, de elolvasható az összes mű akár egymásután, időrendben haladva is.

Minden egyes mű és alkotás előtt egy teljes körű bibliográfia szerepel, amely tartalmazza a kézirat lelőhelyét (ha van), a kötetben, újságokban, egyéb kiadványokban, e-könyvben, hangoskönyvben való megjelenéseket, képregény-, TV-, rádió- és diafilm-feldolgozásokat, színműveknél a színházi bemutatókat, teljes szereposztással.

A bibliográfiák sorát a teljességre törekvő idegen nyelvű katalógus zárja. Jókai Mór műveit több mint 40 nyelvre fordították le és Európán kívül, Amerikában, Dél-Amerikában, Ázsiában, Ausztráliában, de még Afrikában is megjelentek az írásai. Európában szinte minden nyelven elérhető legalább egy-két Jókai-mű.

A honlapon ezen kívül kimerítő adattár is szerepel olyan információkkal, mint az író lakóhelyei, díszpolgári címei, álnevei, az életútjának napra lebontott kronológiája, róla szóló költemények stb.

