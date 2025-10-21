„Szeretném, ha bemutatnál az ikreidnek” – énekelte a K-popsztár egy mellrák elleni gálán, bocsánatkérésre kényszerült

Bocsánatot kért Jay Park dél-koreai popsztár azt követően, hogy rengetegen kifogásolták egy mellrák elleni kampányrendezvényen tartott fellépését.

Az Independent szerint a korábban a népszerű K-popbanda, a 2PM frontembereként ismertséget szerző, majd szólókarrierbe kezdő Park a W Korea magazin Love Your W gáláján lépett fel Szöulban, amelyet a mellrák elleni küzdelem szellemében rendeztek. Az idei esemény volt a jubileumi huszadik alkalom, amelyen több hazai sztár is fellépett, a vendégek közt volt többek közt a BTS néhány tagja is.

Park a Mommae című dalát adta elő, amely több explicit szexuális utalást tartalmaz, többek közt van egy olyan sora is, hogy „nem tudom, milyen kapcsolatban állunk, de nagyon szeretném, ha bemutatnál az ikreidnek a mellkasodon”, de olyan is, hogy „ha előttem állsz, még Beyonce is laposnak tűnik hozzád képest”.

A dalválasztás miatt rengetegen kiakadtak, Dél-Koreában komoly botrány lett az ügyből, sokan érzéketlennek nevezték az énekest, aki teljesen tévesen választotta ezt a dalt az eseményhez, amelyen a mellrák elleni küzdelem fontosságára hívták fel a figyelmet. A közösségi médiában nemcsak Parkot kritizálták, hanem a szervezőket is, sokan ugyanis úgy látták, hogy inkább egy puccos celebesemény volt a gála sztárfellépőkkel, mint társadalmilag hasznos esemény.

Park később Instagramon kért bocsánatot, azt írta,

Minden olyan embertől, aki rákkezelésen esett vagy esik túl és kényelmetlenül érintette az előadásom, őszintén bocsánatot kérek. Jó egészséget kívánok mindenkinek. Bár sérült voltam, jó szándékkal, fizetség nélkül léptem fel. Ne fordítsátok ki a jó szándékot!

– írta, utalva arra, hogy sérült lábbal, mankóval lépett színpadra.