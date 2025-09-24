csendes barátenyedi ildikófilmtvnemes jeles lászló
„Volt valami spirituális az egészben” – Nemes Jeles Lászlót és Enyedi Ildikót is kérdeztük Velencében

24.hu
2025. 09. 24. 13:22
24.hu
2025. 09. 24. 13:22
Idén szeptemberben két magyar film – Enyedi Ildikó Csendes barátja és Nemes Jeles László Árvája – versenyezhetett a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, amire hosszú évtizedek óta nem volt példa. Az alkotókat a helyszínen kérdeztük arról, hogy milyen végre a közönségnek bemutatni évek megfeszített munkájának eredményét, miféle érzések szabadulnak el ilyenkor, és vetettünk egy pillantást a vörös szőnyegen vonulgató hollywoodi sztárokra is. Boldizsár Tamás és Kristóf Álmos videóriportja.
