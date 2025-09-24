Videó
„Volt valami spirituális az egészben” – Nemes Jeles Lászlót és Enyedi Ildikót is kérdeztük Velencében
Idén szeptemberben két magyar film – Enyedi Ildikó Csendes barátja és Nemes Jeles László Árvája – versenyezhetett a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, amire hosszú évtizedek óta nem volt példa. Az alkotókat a helyszínen kérdeztük arról, hogy milyen végre a közönségnek bemutatni évek megfeszített munkájának eredményét, miféle érzések szabadulnak el ilyenkor, és vetettünk egy pillantást a vörös szőnyegen vonulgató hollywoodi sztárokra is. Boldizsár Tamás és Kristóf Álmos videóriportja.
Legfrissebb videók
„Volt valami spirituális az egészben” – Nemes Jeles Lászlót és Enyedi Ildikót is kérdeztük Velencében
Molnár Áron: A propaganda öl és nem csak átvitt értelemben – a kormány plakátkampányai ellen tüntettek a Hősök terén
„Ha egy roma nő nem szül gyereket, az kudarc” – kényszersterilizált nők küzdenek kártérítésért Szlovákiában
„40 milliárd van Tibort felrepíteni az űrbe, de nincs 5 milliárd kétszáz családot segíteni?!” – indulatos lakossági fórumot tartottak a csalódott józsefvárosiak
„Amennyit a Fidesz hazudik, annál többet senki sem tud" – tiszások Tarr Zoltán etyeki kijelentéseiről
„Azt mondta, hogy gyújtsam fel a vasúti transzformátort!” – Oroszország egyre több ukrán fiatalt próbál szabotázsakciókra rávenni
„A választásokon múlik, meddig maradhat ki Magyarország a háborúból” – Szijjártó Péter és Orbán Balázs a Tranzit Fesztiválon
„Elveszítjük a kapcsolatot nagypapámmal, hiába van ott” – így jelentek meg az időskor küzdelmei Szajki Bálint fotóin
„Én itt, Pesten olyan semmiember vagyok” – 10 évig készült Korniss Péter fotósorozata egy tiszaeszlári kubikosról
„Leszarjuk, hogy itt vagyunk a szociban, mi éljük a saját életünket” – Szilágyi Lenke és a rendszerváltás vagány csajai
„Pezsgőbb az élet, de szélsőségesebb is, mint egy konszolidáltabb kerületben” – Stalter György, Józsefváros és a sarkon álló Pléh Krisztus
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!