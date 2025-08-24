Videó
„Elveszítjük a kapcsolatot nagypapámmal, hiába van ott” – így jelentek meg az időskor küzdelmei Szajki Bálint fotóin
Szajki Bálint, a 24.hu fotóriportere 2024-ben nyerte el a kiemelkedő 35 év alatti fotográfusoknak adható Hemző-díjat. A Capa Központban szeptember 14-ig megtekinthető Egészségben és betegségben című kiállítása, melyben nagyszülei kapcsolatát, nagyapja betegségének utolsó éveit dokumentálta.
