Cillian Murphy kiégett iskolaigazgatóként próbál balhés fiúkat menteni

Előzetes érkezett a Netflix idei kínálatának egyik izgalmas darabjához. A Steve kellően ígéretes: Max Porter Shy című 2023-ban megjelent regényét veszi alapul az Oscar-díjas Cillian Murphyvel a főszerepben.

A film egy olyan fiúiskolában játszódik, ahová a legreménytelenebb eseteket küldik. A viselkedészavaros és mentális problémákkal küzdő fiúk közt ott van Shy, a regény főhőse, a Tim Mielants által rendezett filmben a középpontban azonban nem ő, hanem az iskola igazgatója, Steve áll. Murphy mellett a másik főszerepet Jay Lycurgo játssza, mellettük Emily Watson, Tracey Ullman és Simni Ajikawo is feltűnik.

Murphy és Mielants nem először dolgozik együtt: az utóbbi rendezte már az előbbit a Peaky Blindersben és a 2024-ben bemutatott Small Thing Like These-ben is. Murphy a 2023-as Oppenheimerért nyert Oscart, jelenleg épp a Peaky Blinders-filmet forgatja, az utóbbi időben pedig azzal tartotta lázban az internetet, hogy visszatér-e a 28 nappal később-széria folytatásában – a kérdés azóta eldőlt.

A Steve világpremierje a torontói filmfesztiválon lesz, a Netflixre október 3-án kerül fel.