Szeptembertől forog a Peaky Blinders-film a friss Oscar-díjas Cillian Murphy-vel

Bár sosem volt titok, hogy a Peaky Blinders hat évad után egy egészestés filmben kapja meg a lezárást, a főszerepet játszó Cillian Murphy volt a terv gyenge pontja, pontosabban az, hogy az Oppenheimerért Oscarral díjazott színész zsúfolt naptárába mikor és hogyan fog beférni a projekt, ha egyáltalán belefér.

A találgatásoknak most a sorozat készítője, Steven Knight vetett véget, aki hivatalosan is bejelentette: nemhogy Murphy főszereplésével van tervben a film, hanem szeptembertől már forog is a birminghami Digbeth-ben. Mindez nem olyan meglepő annak fényében, hogy tavaly májusban a színész a folytatás kapcsán azt nyilatkozta, mindenképp szeretne újra a birminghami gengszterfőnök, Tommy Shelby bőrébe bújni, ám a folytatást „jól kell csinálni.”

A Peaky Blinders első évada 2013-ban jelent meg, és hamar kultstátuszba került. A sorozat hat évadon át követte a Shelby gengsztercsaládot, 2022-ben ért véget, ám Knight már ekkor is nyíltan beszélt egy mindent lezáró egészestés filmről.