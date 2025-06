Szegedi kultúrprogramok nyárra hangolva

Intimitás, dallamok, neobarokk hangulat – Muzsikáló Udvar 2025

A Muzsikáló Udvar idén már 55. alkalommal varázsolja el a klasszikus zene és a minőségi előadóművészet kedvelőit. A Szabadtéri Játékok látványos előadásai mellett ez a sorozat intimebb, emberközelibb élményt kínál a Városháza gyönyörű neobarokk udvarán.

A nyári estéken megrendezett koncerteken idén is rangos művészek lépnek fel, mint a Swing á la Django zenekar, de láthatók lesznek a Szegedi Szimfonikus Zenekar kamaraprodukciói, musical-ek, és a résztvevők beleshetnek a bárzongoristák titokzatos világába is. A Muzsikáló Udvar nem csupán egy koncerthelyszín – hangulatában, akusztikájában és közelségében igazi különlegesség, amely a történelmi tér aurájával együtt különösen emlékezetessé teszi az estéket.

A 300 férőhelyes helyszín előzetes jegyvásárlással látogatható – érdemes időben foglalni.

Időpontok: 2025. július 9-étől 24-éig, több időpontban

Helyszín: Szegedi Városháza udvara

Esőhelyszín: IH Rendezvényközpont, Szeged, Felső Tisza-part 2.

Ha többet szeretnél tudni a programról, kattints ide.

Víziszínház a Tiszán – családi programok Szeged kulturális örökségével

Ha szeretnénk igazán különleges módon megismerni Szeged történelmét, a Tisza-parti víziszínház ehhez kiváló apropó. A Szegedi Víziszínház és Szárazdokk Fesztivál ötvözi a színházat, a zenét és a helyi hagyományokat – méghozzá nem is akármilyen díszletben: a Tisza látványos víziszínpadán.

A fesztivál középpontjában ezúttal is a helyi értékek és a családbarát programok állnak. Az esti víziszínházi előadások mellett napközben a rakparton kézműves foglalkozások, gyermekkoncertek és történelmi játékok várják a látogatókat. A program célja, hogy játékosan, élményalapon hozzon közelebb mindenkit Szeged kulturális örökségéhez.

Időpont: 2025. június 18–22.

Helyszín: Szegedi Víziszínház – Huszár Mátyás rakpart

A részletes programot ide kattintva megtalálod.

Nyári virágkavalkád – levendula, rózsa és nagymamáink virágai az illatok birodalmában

Két napra a virágoké és az illatoké lesz a főszerep a szegedi Füvészkertben, ahol a Nyári Virágkavalkád tematikus programokkal, előadásokkal és természetközeli élményekkel várja a látogatókat.

A fókuszban a levendula, a rózsa és nagymamáink régi, klasszikus virágai állnak – a szervezők célja, hogy az illatok birodalmán keresztül felidézzék a kertkultúra hagyományait és bemutassák, miként illeszthetők ezek a növények a mai kertekbe.

A program része több szakmai előadás, koncert, családi foglalkozás, valamint egy virágos vásár is, ahol levendulás termékeket, kézműves portékákat és különleges palántákat is beszerezhetünk. A botanikus kert nyári pompája pedig csak ráadás, nem is beszélve azokról a fotókról, amiket itt készíthetünk.

Időpont: 2025. június 21–22.

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Füvészkertje

Még több információ ide kattintva érhető el.

Nyárzárás a Tiszánál – SZIN 2025

A nyár végén ugyan a nappalok már rövidülnek, ám a szegedi bulik még korántsem – jön a SZIN, azaz a Szegedi Ifjúsági Napok, az ország egyik legrégebbi fesztiválja, amely még mindig tud újat mutatni.

A Tisza-parti helyszín, a fás, árnyékos kemping, a vízpart közelsége és a barátságos fesztiválhangulat évek óta a SZIN egyik fő vonzereje, de a fellépőlista is idén sem okoz csalódást. A bejelentések alapján fellép a Becky Hill, Meduza és a Lost Frequencies, valamint a hazai élvonalból többek között a Halott Pénz, a ByeAlex és a Slepp, Carson Coma és Azahriah is színpadra lép.

A zenei kínálat mellett civil falvak, sportprogramok, irodalmi beszélgetések és fenntarthatósági témák is helyet kapnak, így azok is jól érzik magukat, akik nem csak a zenei élmények miatt érkeznek. A SZIN az a fesztivál, ahol tényleg mindenki megtalálja a maga programját – és ahol méltó módon búcsúzhatunk el a nyártól.

Időpont: 2025. augusztus 27–30.

Helyszín: Szegedi Partfürdő Kemping

Az összes programot és koncertet megtalálod itt.

A nyár Szegeden idén is bőséges élménykínálattal kecsegtet: legyen szó zenéről, színházról, virágokról vagy fesztiválhangulatról, minden programban közös, hogy közelebb visznek a városhoz, a természethez – és egymáshoz is.