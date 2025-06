Billy Joel kétszer is öngyilkosságot kísérelt meg, miután beleszeretett a barátja feleségébe

Billy Joel életének egy különösen nehéz időszakáról mesél nyíltan ő maga és több érintett egy új dokumentumfilmben, amelyet majd az HBO fog bemutatni Billy Joel: And So It Goes címen.

A húszas évei elején Joel egy Attila nevű zenekarban játszott legjobb barátjával, Jon Small-lal, sőt, együtt is lakott vele és Small akkori feleségével, Elizabeth Weberrel, valamint fiukkal .

„Bill és én sok időt töltöttünk együtt” – mondja a People magazin beszámolója szerint Elizabeth a dokumentumfilmben, hozzátéve, hogy a köztük kobontakozó viszony lassan bontakozott ki. Aztán Small kezdett rájönni, hogy valami nincs rendben, és Joel végül őszintén elmondta neki az igazat: „Szerelmes vagyok a feleségedbe.”

Nagyon, nagyon bűntudatom volt miatta. Volt egy gyerekük. Úgy éreztem magam, mint aki feldúl egy családot. Egyszerűen csak szerelmes voltam egy nőbe, és kaptam egyet az orromra, amit meg is érdemeltem. Jon nagyon kiborult. Én is nagyon kiborultam

– idézi fel a filmben Joel.

A verekedés véget vetett az Attila zenekarnak – és egy időre a barátságuknak is. Eközben Elizabeth eltűnt, Joel inni kezdett, és ezzel kezdetét vette a lejtmenet a sztár életében. (Évekkel később Elizabeth és Joel újra kapcsolatba kerültek, majd 1973 és 1982 között házasok voltak.)

„Nem volt hol laknom. Mosodákban aludtam, és azt hiszem, annyira depressziós voltam, hogy már szinte pszichotikus állapotba kerültem. Úgy gondoltam: Ennyi volt. Nem akarok tovább élni. Egyszerűen rengeteg fájdalmat éreztem, és olyan volt az egész, hogy minek maradjak itt, holnap is ugyanolyan lesz, mint a mai nap, és a mai nap szörnyű. Szóval úgy döntöttem, mindennek véget vetek.”

Akkoriban Joel nővére, Judy Molinari orvosi asszisztensként dolgozott, és adott neki altatókat, hogy jobban tudjon aludni, ám Joel úgy döntött, beveszi az összeset, majd hosszú napokig kómában volt. „Amikor bementem hozzá a kórházba, ott feküdt, fehér volt, mint a fal. Azt hittem, megöltem őt” – mondja Molinari a filmben, amiből kiderül, hogy Joelnek volt ezt követően még egy öngyilkossági kísérlete; azt követően ráadásul maga Small vitte őt a kórházba, hogy megmentsék az életét.

Ez az időszak teljesen átformálta a személyiségét. „Amikor kijutottam a megfigyelőosztályról, azt gondoltam magamban: ezeket az érzelmeket mind fel tudod használni, hogy a zenébe csatornázd őket” – mondta.