Szűk nadrág, szakadt farmer és ironikusan viselt ronda cuccok – hogyan néztünk ki az előző évtizedben?

Egyre nehezebb dolgunk van, ha az egyes évtizedekre teljes egészként próbálunk tekinteni stílus és esztétika szempontjából. Kétségtelenül a hatvanas vagy a hetvenes évek sem egyetlen, egységes stílus jegyében teltek, ám ma már elég egyértelműen be lehet lőni egy fotó vagy egy filmbejátszás időpontját a vizuális megjelenés alapján. Ahogy azonban közeledünk a jelen felé, ez egyre nehezebb. A stílustrendek változása felgyorsult, egyre nagyobb tempóban jönnek-mennek a divatok, legyen szó újakról vagy éppen újra felfedezett régiekről.

Már amikor szűk egy évtizeddel ezelőtt egy másik lapban tettünk egy kísérletet arra, hogy visszatekintsünk a kétezres évekre, azzal kellett szembesülnünk, hogy sokkal nehezebb volt egységes egészként kezelni az évtizedet, hiszen az leginkább egy „rémes katyvasznak” tűnt. Azóta pedig a helyzet csak fokozódott. Ennek leginkább két oka van: a hatvanas-hetvenes években a divatot még inkább a nagy divatházak és a zenei-művészeti mozgalmak formálták, és így markánsabb volt az uralkodó irány, illetve a trendek is lassabban terjedtek, így hosszabb időn át domináltak egy-egy évtizedben. A tömegkommunikáció fejlődése és különösen az internet megjelenése azonban felgyorsította ezeket a folyamatokat, és ennek az eredménye az, hogy már a kétezres évekre is nehéz volt egységként tekinteni, a 2010-es évekre pedig fokozottan igaz ez.

Fél évtized távlatából már megállapítható, hogy a 2010-es évek divatja mindenekelőtt nagyon eklektikus és széttöredezett volt, rengeteg trend futott párhuzamosan, gyakran teljesen ellentmondásos irányokkal. A divat továbbá általánosságban meríteni szokott a múltból, ám korábban jellemzően egy-egy időszak tért vissza, a 2010-es években viszont már könnyen lehetett az embernek olyan érzése, hogy úgy megy ki valami a divatból, hogy közben párhuzamosan már vissza is tért.

Nem volt egyetlen uralkodó stílus, inkább állandó újrahasznosítás és remixelés zajlott, és minden eddiginél gyorsabban változtak a trendek, és soha nem látott módon keveredtek az utcai, a luxus és a retró elemek.

Ebben a követhetetlen sebességre gyorsulásban komoly szerepe volt az okostelefonok elterjedésének, azon belül is az Instagramnak. Talán még most sem egyértelmű mindenkinek, hogyan formálta át egy telefonos fotó- és videómegosztó közösségi szolgáltatás azt, ahogy az öltözködésre szokás tekinteni: már egyáltalán nem volt elszigetelt tevékenység, és az előző évtizedben az Instagram egyik leggyakoribb hashtagje is az #OOTD, azaz Outfit of the Day volt, mely eredetileg egy szórakoztató módja volt annak, hogy megoszd a követőiddel, hogy mit viselsz, de később az OOTD-posztok vagy videók népszerűvé váltak az átlagos internetezők körében, mellyel kifejezhetik a divatérzéküket és a stílusukat a követőiknek.

Ez vezetett oda, hogy az évtized végén minden tizedik brit vásárló bevallotta, hogy vett már ruhát csak azért, hogy az Instagramon mutatkozzon benne, és sosem hordta azt rendes viseletként. Mindez nem valósulhatott volna meg a fast fashion cégek felpörgése nélkül: a Zara, a H&M és a többiek a kétezres években nőttek óriásira, a technológia gyors fejlődése pedig a következő évtizedben már lehetővé tette a tervezők számára, hogy kifejezetten azt hozzák létre, amit a fogyasztók akarnak, annak megfelelően, ami az adott pillanatban épp menőnek számít. Így villámgyorsan lemásolták a dizájnerdarabokat, minden hónapban új dolgok kerülnek divatba, így a trendek soha nem látott sebességgel jöttek-mentek.

Az olcsó és gyakran cserélhető ruhák azonban egyre többeknek szúrták is a szemét, és az évtized végén már egyre többen kezdték el kritikusan szemlélni a túlfogyasztást és a fast fashion problémáit.

Több jelenség már a kétezres években is észrevehető volt, az internet és az okostelefonok azonban még jobban felerősítették őket: az olcsó és nem túl jó minőségű fast fashion terjedése mellett a kétezres évekből örököltük meg a celebek kiemelkedő szerepét is a divatvilágban, mely az internetnek köszönhetően még markánsabb lett, és a Kardashian-Jenner család, Kanye West, Rihanna, Billie Eilish vagy épp Beyoncé példátlan hatással lehetett milliók viseletére.

Míg korábban volt valamiféle ciklikusság a korábbi divatok visszatérésében, azaz tizenöt-húsz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy egy trend újra keresett legyen, ez már a kétezres évekre se volt jellemző, a 2010-es években viszont egyszerre tértek vissza a nyolcvanas, a kilencvenes, sőt, a kétezres évek bizonyos trendjei, azaz nemcsak, hogy lerövidültek ezek a ciklusok, hanem eltűnt belőlük minden rendszeresség is. Ezek után ember legyen a talpán, aki megpróbálja meghatározni, hogyan is néztek ki a 2010-es évek, de mi azért megpróbáljuk!