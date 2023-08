Alec Baldwin mégis meghúzta a ravaszt a Rust forgatásán, újraindulhat a vizsgálat

Bár áprilisban ejtették a gondatlan emberölés vádját Alec Baldwinnal szemben, egy új jelentés alapján újra nehéz helyzetbe kerülhet a színész, az ugyanis egyértelműen kimondja, hogy nem véletlenül sült el a Rust operatőrét megölő fegyver, hanem meghúzták a ravaszt – írja az LA Times.

Kari Morrissey és Jason Lewis ügyészek új törvényszéki vizsgálatot rendeltek el, amelynek kedden tették közzé az eredményét. Ebben Lucien és Michael Haag törvényszéki szakértők részletesen leírják, hogyan rekonstruálták a fegyvert – amely az FBI által végzett tesztelés során eltört – és a baleset körülményeit is.

A konklúzió: a Colt típusú fegyver csak úgy sülhetett el, ha meghúzták a ravaszt.

Baldwin a vizsgálatok során mindvégig tagadta, hogy meghúzta volna, azt állította, hogy véletlenül sült el a kezében. Az továbbra is vizsgálatok tárgyát képzi, miként került éles lőszer a fegyverbe.

Korábban az ügyészek azt helyezték kilátásba, hogy amennyiben bebizonyosodik, hogy nem egy meghibásodott fegyverről van szó, hanem tényleg meghúzták a ravaszt, ismét megvádolják Baldwint. Ez hivatalosan még nem történt meg, az ügyészek szerint a napokban születik majd erről döntés.

Baldwin 2021 októberében a western forgatásán véletlenül rálőtt a film operatőrére, Halyna Hutchinsra, aki a helyszínen belehalt a sérülésekbe. Az ügyben vizsgálat indult, és nagyjából mindenki beperelt mindenkit: Baldwint többen is, az operatőr családjával végül sikerült megegyeznie, ő maga pedig a film fegyvermesterét és másik három stábtagot perelt be hanyagságért. Hannah Gutierrez Reed, a film fegyvermestere idén decemberben áll bíróság elé gondatlanságból elkövetett emberölés, illetve bizonyítékkal való visszaélés vádjával. Ő egy fegyverbeszállítót perelt be, szerinte az ő hanyagsága miatt került éles lőszer a vaktöltények közé.

A Rustot a tragédia ellenére leforgatták, idén májusban fejezték be Baldwin főszereplésével.