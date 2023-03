Volt felesége, Demi Moore is ott volt Bruce Willis születésnapján

Rövid videót is posztolt a családias hangulatú eseményről.

Hatvannyolc éves lett Bruce Willis, akit felesége, Emma Heming Willis nem csak élőben, de az Instagram-oldalán is felköszöntött egy sor családi felvétellel.

A tavaly óta afáziával, a család február közepén tett bejelentése szerint pedig azóta frontotemporális demenciában is szenvedő akciósztár születésnapi bulijáról eddig semmiféle részletet nem lehetett tudni, most azonban kiderült, hogy volt felesége, Demi Moore is részt vett a saját oldalán megosztott videója szerint jól láthatóan családias összejövetelen:

Az 1987-2000 közt Willisszel házasságban élő, ebben az időszakban háromgyerekes anyává vált Moore ennyit fűzött a videóhoz: