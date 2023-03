A The Last of Us első évadát többen nézték, mint a Sárkányok házát

A The Last of Us első évadának fináléja a sorozat eddigi legnagyobb nézettségét hozta. Az Amerikában vasárnap sugárzott finálé átlagosan 8,2 millió nézőt hozott az HBO számára minden platformon, ami némileg magasabb az előző heti 8,1 millióhoz képest, és a kilenc epizódos évad nyitó esti csúcsát jelenti. Az HBO szerint a The Last of Us első hat epizódja a január 15-i premier óta átlagosan 30,4 millió nézőt hozott, a debütáló epizód pedig közelít a 40 millió nézőhöz.

A 30,4 milliós szám – és ez a szám valószínűsíthetően tartani fog az utolsó három epizód nézettségi adataiban is – azt jelentené, hogy a The Last of Us nagyobb nézettséget ér el, mint a Sárkányok háza, amely 2022 késő nyarán és őszén 29 milliós átlagot ért el a különféle platformokon.

A The Last of Us 30,4 milliós összesített nézettsége a legnagyobb az HBO sorozatai közül azóta, hogy a Trónok harca utolsó évada átlagosan több mint 44 millió nézőt ért el.