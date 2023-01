Zombiapokalipszissel, Johnny Depp alulöltözött lányával és első magyar reality-jével kezd új lapot az HBO 2023-ban

Az HBO túltette magát 2022 sokkjain – avagy a sikerek képesek voltak ellensúlyozni az anyacég spórolása miatt elveszített vagy elkaszált címeket –, és optimistán készül az idei évre. Az első nagy dobás, a várva várt The Last Of Us napokon belül megérkezik, de jön néhány fontos visszatérő és ígéretes újdonság is. Örülhetnek a true crime rajongói, van egy terület, ahol nem szűnik meg teljesen a magyar HBO gyártás sem, de azért mégis a legjobban azt várjuk, hogy sikerül-e az HBO-nak a reality műfajában is új utat mutatnia.

A magyar HBO szokásos évindító sajtótájékoztatója optimista hangvételben telt, mintegy jelezve, hogy azzal, hogy az anyacég spórolási törekvései nyomán elveszített címek további sorsa rendeződött, a magyar HBO részéről a vihar elvonult, nincs itt semmi látnivaló, a jövőbe tekintenek. Persze ehhez jól jött az a siker, amivel a 2022 minden dráma ellenére is elkényeztette a céget. Az HBO Max magyar debütálása ugyanis egyértelmű sikertörténet. Az HBO Go márciusban az HBO Maxnak adta át a terepet, ez pedig tekintélyes mennyiségű új tartalmat, modernebb technikai hátteret, az anyacég megaesernyője alá tartozó összes cím egy helyre kerülését és egy mindezt megtámogatandó brutális marketinghadjáratot jelentett. Ami kifizetődőnek is bizonyult: az HBO Max elindulása óta 30%-kal nőtt a magyar HBO közvetlen – azaz direktben, streamingre befizetett – előfizetői bázisa, az operátorokon keresztüli – azaz a klasszikus tévécsomagokhoz választott – előfizetőszám pedig még ennél is többel, 40%-kal. Ezzel a növekedéssel Magyarország a kelet-közép-európai régió második legtöbb HBO-előfizetőjével rendelkező országa lett – az első helyezett Lengyelország mögött.

Az évindítón a sikerek ünneplése mellett, persze, nem hagyhatták említés nélkül a tavalyi év legnagyobb veszteségét sem, az addig brutális sikerrel futó saját gyártásuk, A besúgó lekerülését a platformról – együtt hazai gyártású sorozatok hosszú-hosszú sorával, köztük olyanokkal is, amelyeket még csak terveztek bemutatni. A döntés központilag, az anyacégnél született meg, a magyar HBO-t is váratlanul érte, és miközben az anyacég döntésével szembeszállni nyilván nem lehetett, az elkészült tartalmaknak azért otthont kellett találniuk – a megoldás végül épp tegnap lett nyilvános. Ennek értelmében az HBO elveszített regionális tartalmai, így A besúgó és az Aranyélet is, számos egyéb európai címmel együtt a Skyshowtime nevű új streaming-platformra kerülnek majd fel. A magyar HBO pedig – egy ideig mindenképp – fikciós sorozatok helyett másra koncentrál: leginkább a nemzetközi kínálat kerül fel hozzánk is, a kevés magyar gyártás, ami még felkerül, más műfajokból kerül ki.

A 2022-es legek

A magyar HBO filmes kínálatának top 10-es listájára elsősorban azok a nagy blockbusterek kerültek fel, amelyek a moziforgalmazás után a Maxon kezdik meg második életüket, ám van egy fontos kivétel: Az örömapa, amely direkt a Maxra készült, mozis forgalmazása nem is volt. A platform legnézettebb filmjeinek dobogósai: a Dumbledore titkai alcímet viselő Legendás állatok-film, amely harmadik lett, a Robert Pattinsonnal készült új Batman, amely a második, az élre pedig a Dűne kapaszkodott fel. A top 10-be nem, de a top 25-be bekerült egyébként a Black Adam is, amit rekordsokan néztek meg, és csak azért nem tudott még feljebb kerülni a listán, mert csak december 12-én került fel a Maxra. A sorozatok között hasonlóan nagy év végi hajrát futott A Fehér Lótusz, amelynek kicsit több ideje volt minderre, és az októberben bemutatott második évaddal be is fért a nézettségi toplista tizedik helyére.

Beszédes, hogy mennyire sokat hoz az HBO Maxnak a magyarok nosztalgikus-vígjátékos ízlése: a legnézettebb tíz sorozat közé két régi szitkom, az Agymenők és a Jóbarátok is bekerült, a dobogó harmadik fokát pedig szintén egy régebbi cím, a Trónok harca szerezte meg – naná, az HBO külön kampánnyal promózta a sorozatot a Sárkányok háza farvizén. Ami egyébként nyilvánvalóan megszerezte a legnézettebb sorozat címet. A második legnézettebb sorozat A besúgó lett, ami két okból is komoly teljesítmény: egyrészt azért, mert ezt az eredményt a platform nagy nemzetközi címei között érte el, másrészt mert mindössze három hónapja volt minderre, ennyi időt töltött ugyanis a sorozat a Maxon, mielőtt végleg lekerült. Az HBO külön listázta a magyar tartalmak legnézettebb címeit is, itt nyilván A besúgó első helye nem kérdés, a másodikra szintén egy saját gyártású sorozat, az Aranyélet került, míg a harmadik helyen egy moziforgalmazás után streamingre került film, a Pesti balhé végzett. Annak ellenére tehát, hogy a magyar HBO saját gyártási kapacitásait jegelték, a magyar tartalmak iránti fókusz nem csökkent a cégnél, az HBO PR-vezetője, Pinczés-Pressing Ádám kiemelte: a jövőben is tesznek azért, hogy a mozikban sikerrel futó filmek mellett rövidfilmek, elsőfilmek, és moziforgalmazás nélküli magyar filmek is felkerüljenek az HBO Maxra.

2023-as ígéretek

Az idei év első HBO-s dobása a január 16-án érkező The Last Of Us. A nagy sikerű videojátékból készült sorozat Pedro Pascallal, Bella Ramsey-vel és kilenc, nem ritkán játékfilmes hosszúságú epizóddal igyekszik megtörni a videojáték-adaptációkat sújtó átkot. Az HBO szokásához híven most sem ömleszti a részeket, az epizódok hetente lesznek nézhetők egészen a március közepén adásba kerülő utolsó, kilencedik részig.

Idén tavasszal, hosszú szünet után folytatódik a Perry Mason is, annak ellenére, hogy eredetileg egy évadosra tervezték, ám a siker miatt végül a folytatás mellett döntöttek. Ugyancsak tavaszi cím A Fehér Ház vízszerelői című új sorozat Woody Harrelson főszereplésével, amely a Watergate-botrányt dolgozza fel egy ötrészes minisorozat formájában, és tavasszal tér vissza az Utódlás is, melynek új évadában Alexander Skarsgård fontos új szereplőt formál majd meg. Kicsit később, alighanem már a nyáron érkezik meg a True Detective (A törvény nevében) új évada is, melyben ezúttal Jodie Foster nyomoz majd egy nyomasztó eltűnési ügyben. Krimi-vonalon jön egy Sony-gyártás is, a Spy Among Friends Damien Lewissal, és a Love and Death című, megtörtént esetet feldolgozó Elisabeth Olsen-Jesse Plemons-sorozat is simogatja a truecrime-rajongók ízlését. Alighanem komoly visszhangra számíthat a Az Idol című sorozat is, amit eredetileg már tavaly bemutattak volna, ám végül 2023-ra csúszott: ebben Johnny Depp és Vanessa Paradis lánya, Lily-Rose Depp a női főszereplő, egy feltörekvő popsztár, akit az első képek alapján sokszor látunk majd erősen alulöltözve. De nem ezért várjuk igazán, hanem azért, mert a sorozatot az Eufória atyja, Sam Levinson jegyzi, és mert egy igazi mocskos, Hollywood sötét arcát bemutató sztorinak ígérkezik.

A legvárósabb 2023-as HBO-dobás ezzel együtt még mindig A híd, az első magyar HBO-reality, amiről azonban a mostani sajtótájékoztatón sem mondtak el többet, mint amit már tudni lehetett – azt leszámítva, hogy a látványvilágban mozifilmes igényességet ígér a csatornam és azt, hogy a valóságshow-kban megszokott egymás ellen furkálódás helyett itt az együttműködés lesz a fókuszban. A Warner Bros Discovery ernyő további 2023-as tervei közül kiemelendő, hogy a Cinemaxra idén felkerül több kultfilmes klasszikus, így például Robert Bresson vagy François Truffaut filmjei, valamint, hogy a Discoveryre érkezik egy saját gyártású sorozat, a Made in Gyetván Csabával. A Warner Bros Discovery tervei között van emellett az élő sportközvetítések elérhetővé tétele streamingen is – ezt azonban a sportközvetítések jogi státuszának szövevényessége nehezíti. Az HBO saját fikciós tartalmainak gyártása viszont A híd elkészülte után egy időre mindenképpen szünetelni fog, egyedül a dokumentarista műfajt a kivétel: egy saját gyártású, a Sundance Filmfesztiválra benevezett dokumentumfilmről például hamarosan bejelentést is tesz a csatorna. Kíváncsian várjuk.