A Fehér Lótusz új évada még időben jelentkezett be 2022 legjobb sorozatai közé

Antológia-sorozattá nőtte ki magát a tavalyi év egyik legüdítőbb meglepetésével szolgáló A Fehér Lótusz. Mike White sorozatának második évadának azonban sikerült még az elsőt is lepipálnia, ráadásul saját pályájukon veri napjaink díjakkal elhalmozott, osztályharcos művészfilmjeit is. A Szicíliában játszódó évad jóval inkább működik hagyományos sorozatként, mint az első, és ez nagyon jót is tesz neki. Kritika.

Elsőre egyáltalán nem tűnt jó ötletnek még egy bőrt lehúzni egy olyan sorozatról, amely bármilyen szórakoztató is volt, mégiscsak egy lezárt történetet mesélt el. A Fehér Lótusz egyébként is a fiktív hawaii luxusszálló neve volt, ahol az első évad játszódott, mi értelme máshol, más emberekkel elmesélni egy teljesen másik sztorit ugyanezzel a címmel? Csakhogy az HBO nemcsak arra érzett rá, hogy Mike White szatirikus sorozatából bírnánk még többet nézni, de azt is jól sejtették, hogy White át tudja menteni ezt a hangvételt bárhová máshová is – például Szicíliába, ahol a második évad játszódik.

A Fehér Lótusz tavalyi sikeréhez hozzájárult, hogy rendkívül divatos témát dolgozott fel: a társadalmi különbségek és az osztályharc különösen hálás mostanság, és korunk legünnepeltebb filmjei közül több is ezt próbálja bemutatni. A Fehér Lótusz első évada azonban nagyrészt sikerrel kerülte el azokat a csapdákat, amikbe például az Élősködők vagy bizony még A szomorúság háromszöge is belesétált, és csak nagyon kicsit volt didaktikus. White ráadásul remekül eltalált, életszerű karaktereket skiccelt fel, akiknek nagyon szórakoztató volt nézni a szenvedését a paradicsomi környezetben. Még úgy is, hogy kicsit hosszabbra nyúlt a sztori a kelleténél.

A sorozat azonban bombasiker lett, és sztárt csinál Mike White-ból, aki ehhez a sikerhez addig leginkább Richard Linklater Rocksuli című filmjének forgatókönyvírójaként járt a legközelebb. Azon kívül főleg tévés munkái voltak, de még az egyébként több díjjal is jutalmazott Megvilágosultam című sorozata sem lett ilyen népszerű, mint A Fehér Lótusz – sőt, nagyon messze volt tőle. White-ot is meglepte a siker, és a folytatás lehetősége is, végül aztán beleegyezett, hogy antológia-sorozatként folytassák tovább. Így került az évad Szicíliába, két szereplő pedig maradt: a vagyona ellenére folyton boldogtalan és látványosan szenvedő Tanya (Jennifer Coolidge), és az első évadban megismert férje, Greg (Jon Gries), utóbbi azonban csak rövid ideig van jelen. A többiek pedig dúsgazdag amerikai turisták, akik egy taorminai luxusszállóba érkeznek, illetve most is megismerjük a kiszolgáló személyzet tagjait, valamint két helyi lányt, akik pénzes kuncsaftokat keresnek.

Csakhogy ez az évad egész más irányt vesz, ugyanis a társadalmi különbségek helyett most „a szexualitás sötét oldala” került a középpontba, ám egyáltalán nem öncélúan, hanem sok, kisebb-nagyobb dráma segítségével. Míg az első évad inkább volt szatirikus karakterdráma, ahol nem annyira a cselekmény volt a lényeges, ez a mostani sokkal tudatosabban szerkesztett sztoriszálakat bogozott össze és szálazott szét, számos konfliktus vitte előre a cselekményt. Ez helyenként kifejezetten izgalmas, amit az első évadról kevésbé lehet elmondani. Pedig a szerkezet most is hasonló: a legelején megtudtuk, hogy valaki(k) meghalt(ak) a szereplők közül, aztán hét részen keresztül lehetett találgatni, hogy ki lesz az. Csakhogy a hűtlenséget és a féltékenységet vizsgáló White most sorozatosan rendkívül kellemetlen szituációkba sodorja a szereplőit, vagy éppen lassan, de biztosan terelgeti őket valamiféle katasztrófa felé.

Már az elején nyilvánvaló, hogy baj lehet abból, hogy a két tech bro, Cameron és Ethan hiába régi haverok a college-ból, ha ők is és a feleségeik is homlokegyenest különbözőek: Cameron (Theo James) egy klasszikus alfahím, annak minden magabiztosságával, és mellette még simlis is, míg Ethan (Will Sharpe) introvertált, intelligens, klasszikus nerd, aki frissen tört be az elitbe a cégével, viszont utóbbival veszélybe sodorja a kapcsolatát feleségével, Harperrel (Aubrey Plaza). Velük szemben a gazdag, fehér, kaliforniai álompár, Cameron és Daphne (Meghann Fahy) házassága tökéletes, legalábbis látszatra. Aztán annak se lehet jó vége, hogy a szexfüggő Dominic Di Grassót (Michael Imperioli) az sem tántorítja el attól, hogy prostituáltakkal szórakozzon, hogy romokban a házassága, és vele utazik a kínosan viselkedő apja (F. Murray Abraham) és az idealista fia (Adam DiMarco) is. Ők az őseiket keresik Olaszországban, de aztán az utazás az ő kapcsolatukat is alaposan próbára teszi. Végül itt van az első évadból megismert Tanya, akit a férje mellett elkísért asszisztense, az ügyefogyott Portia (Haley Lu Richardson) is. A szállóvendégekhez csatlakozik aztán a szexmunkából élő fiatal Lucia (Simone Tabasco) és barátnője, az énekesnőnek készülő Mia (Beatrice Grannò), továbbá később megismerjük a dekadens, életunt angol Quentint (Tom Hollander), és vidám, meleg férfiakból álló társaságát, no meg az unokaöccsét, a hibátlan essexi akcentusával a többiektől igencsak elütő, West Ham-huligán Jacket (Leo Woodall).

A főszereplők persze most is mocskosul gazdagok, de ez már nem olyan lényeges része a forgatókönyvnek, hogy ötpercenként az orrunk alá kellene dörgölni, mint az első évadban. Annál is inkább, mert az évadot mozgató érzelmek átéléséhez nem kell vagyonosnak lenni: szerelem, vágy, féltékenység, csalódás, és főleg hazugságok és elhallgatások, melyek az összes cselekményszálban fontos szerepet játszanak. Mindezeket azonban White igen hatásosan és élvezetesen mutatja be, így A Fehér Lótusz egyszerre nagyon vicces és izgalmas is, pláne, hogy nincs egyetlen pozitív vagy negatív szereplője sem a sorozatnak, és mindegyik karaktert meg lehet kedvelni vagy éppen gyűlölni valamiért. Persze, vannak fokozatok, Cameronnal például nehéz együttérezni, míg a naiv Albie Di Grasso szerencsétlenkedései láttán nincs ember, akinek ne esne meg rajta a szíve. Olyan érzésünk is támadhat, hogy White valójában szereti ezeket a szereplőit, annyira érzékletesen mutatja be őket.

Ebben segít az is, hogy a színészei is elsőrangúak: a főleg indie filmekből ismert Aubrey Plazának ez lehet a nagy áttörése, olyan kitűnően alakítja a frusztrált, cinikus és bizony sokszor undok Harpert. De egész biztosan megjegyzik a producerek Will Sharpe nevét is, aki egészen más karakter alakított az eddigi legismertebb szerepét adó Giri/Haji sorozatban, míg a Maffiózókból ismert Michael Imperiolit vagy pláne F. Murray Abrahamet nem kell bemutatni. White-nak (aki rendezi is a részeket) külön érzéke van a vizualitáshoz is, néha szabályos képorgiákat komponált a szicíliai természeti képekből, városképekből vagy az épületeket díszítő freskókból, melyeknek több a funkciója sima eye-candynél egy ilyen barokk operát idéző történetben – pláne, ha tudjuk, mennyire boldogtalan a legtöbb szereplő ezek között a festői díszletek között.

Az olasz helyszín olyan értelemben is inspiráló lehetett White számára, hogy a sorozat hangvétele helyenként a hatvanas-hetvenes évek frivol olasz társadalmi szatíráit idézi, máskor pedig egy az egyben újrajátssza Antonioni A kaland című filmklasszikusának egyik híres jelenetét. Az utolsó epizódra azonban annyi feszültség gyülemlik fel, hogy kicsit elüt a többi résztől a komolyabb hangvételével és kevesebb humorával, pedig azért A Fehér Lótuszon elsősorban nevetni szeretünk, még ha ez nem is a legtriviálisabb humor általában (jut azért olyan is: hogyan lehetne elfeledni az első részben folyton szellentő Di Grasso nagypapát?). De ezen kívül tényleg kevés panaszunk lehet, mert van ebben az évadban minden, amitől egy sorozat jól működik.

A Fehér Lótusz most is tesz róla, hogy félreérthetetlenül 2022-es sorozat legyen, hiszen a párbeszédekre ugyanúgy rányomja a bélyegét a korra annyira jellemző világvége-hangulat, mint az olyan utalások, például Albie Z-generációs kritikája A keresztapával szemben. De már nem érezteti velünk lépten-nyomon, hogy mi itt most bizony privilegizált helyzetű embereket látunk, miközben empatikusabb a többi, nem az 1 százalékhoz tartozó szereplővel is.

Okos, kegyetlenül őszinte és rém szórakoztató sorozat, miközben végtelenül humánus is.

Ha minden igaz, lesz még egy évad A Fehér Lótuszból, és most már egyáltalán nem is érezzük ezt problémásnak.

A Fehér Lótusz (The White Lotus), 2. évad, 2022, 7 epizód, HBO Max. 24.hu: 9/10