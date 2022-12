Kiküldték tudósítani a hóviharról, élő adásban akadt ki főnökeire

Kisebbfajta hős lett a tévériporter, aki élő adásban jelezte munkaadóinak, mit gondol arról, hogy kiküldték tudósítani a hóviharba. Mark Woodley, a KWWL-TV riportere a csatorna reggeli adásába kellett bejelentkezzen, ám a riportban nem volt sok köszönet.

– mondta el Woodley az élő bejelentkezésben, majd mielőtt visszaadta a szót a stúdiónak, megkérte a nézőket:

A riporter a későbbi bejelentkezéseiben is megőrizte a pikírt hangnemet, egy alkalommal például elmondta: a jó hír az, hogy még mindig érzi az arcát, a rossz hír pedig az, hogy szeretné inkább nem érezni. Az őszinte kiakadásról készült videómontázst a kiposztolását követő tizenkét órában több mint egymillióan nézték meg, és a munka átlagember hősei mellett néhány híresség, köztük például Judd Apatow filmrendező-producer is ünnepelte a szarkasztikus kirohanást. Apatow annyit fűzött a videóhoz: „legenda”.

This is what you get when you ask the sports guy to come in to cover a blizzard in the morning show. pic.twitter.com/h0RL9tVQqg

— Mark Woodley (@MarkWoodleyTV) December 22, 2022