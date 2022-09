Hoppá: távozik posztjáról a Sárkányok háza egyik fő alkotója

Távozik a Sárkányok háza showrunner-rendezői posztjáról a sorozat egyik legfontosabb alkotója, Miguel Sapochnik showrunner-producer. Sapochnik távozásával az író-showrunner-producer Ryan Condal, akivel eddig közösen töltötték be ezt a szerepet, egyedül marad a nemrég második évadra megújított sorozat élén.

Sapochnik igazi Trónok harca-veterán, aki produceri tevékenysége mellett hat Trónok-epizód rendezője is volt, ezek közül több a sorozat történetének legemlékezetesebb, legnagyobb szabású, és a forgatás szmpontjából is a leginkább embert próbáló részei között van, mint a Hardhome vagy a Battle of the Bastards. A Sárkányok háza első évadából szintén ő rendezett három epizódot, köztük a nyitórészt is.

Az EW úgy tudja, a távozás oka egyszerűen az, hogy Sapochnik szünetet akar, kicsit kiszakadni ebből a világból, így a második évadra már nem tér vissza rendezőként – ami egybevág azon híresztelésekkel, miszerint Sapochnik már a Trónok harca végén közölte, hogy többé nem akar ezzel a világgal foglalkozni, annyira belefáradt, és már a Sárkányok házára is csak a Condallal ápolt barátsága miatt mondott igent. Valószínűleg ennek a barátságnak köszönhető az is, hogy nem szakad el teljesen a stábtól, megmarad a csapatban mint executive producer.

Sapochnik helyére már meg is van az új ember Alan Taylor, egy másik Trónok-veterán személyében, aki hét részt is rendezett a sorozatból, többek között a két legelső epizódot is, így nemcsak ő alapozta meg a sorozat hangulati felütését, de ő hozta tető alá Ned Stark kivégzésének jelenetét, és azt is, amikor Daenerys három sárkányfiókája kikel a tojásból. Taylor executive producerként és epizódrendezőként csatlakozik a Sárkányok háza stábjához, amely Sapochniknak is nagy öröm, áll a showrunner által kiadott közleményben, melyben sok sikert kívánt a folytatáshoz Taylornak és a csapatnak. Úgy tudni, Sapochnik jelenleg egy több projektre szóló szerződésről tárgyal az HBO-val.