Maga Dwayne Johnson adta át a gyerekeknek a család új kiskutyáját

Dwayne Johnson általában nem bízza a véletlenre filmjei sikerét, a tekintélyes promóciós büdzsé mellett gyakran hajt végre kisebb személyes akciókat is egy-egy mozija népszerűsítésére. Most is egy ilyenről számolt be Instagram-oldalán: a napokban mozikba került DC Szuperállatok ligája című animációs film kapcsán – melyben a Szikla kölcsönzi a főszereplő szuperhőskutya, Krypto hangját – Johnson beöltözött a főhős kutya jelmezébe, és így köszöntötte a film egyik vetítésén résztvevőket, majd az esemény egy pontján levette a jelmez fejrészét, felfedve kilétét. A közönségben már ettől is teljes volt az üdvrivalgás, amit aztán a Szikla azzal fokozott, hogy színpadra hívott egy családot, akiknek a gyerekei évek óta saját kutyáért könyörögnek, amit most tőle kaptak meg. Nagy híres ember, kicsi kutya, minden egyben van egy jól sikerült marketingakcióhoz, íme az esetről készült felvétel.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Dwayne Johnson (@therock) által megosztott bejegyzés