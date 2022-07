A Stranger Things a Metallica 36 éves dalát is a slágerlistákra repítette

Kate Bush nyomdokaiba léptek.

A Stranger Things negyedik évad első felvonása nyomán a sorozat rajongói harmincöt év után a toplisták élére repítették Kate Bush Running Up That Hill című dalát, most pedig a Metallica Master of Puppets című szerzeményével is hasonló dolgok törtténnek.

Az 1986-os dal a sorozat évadzárójában hangzott el, ami után azonnal kilőtt a hallgatottsága a Spotifyon, mostanra pedig felkerült a Billboard 100-as toplistájára, egyből a 40. elyen, és az Egyesült Királyság top 40-es slágerlistáján is debütált 36 év után. Az persze kérdés, hogy metálzeneként fel tud-e kúszni a listák élére is, ahogy az Kate Bush popdalával történt, de az biztos, hogy az amúgy is nagy népszerűségnek örvendő zenekar egy rakás új rajongót szerzett a fiatalabb generációkból is a Netflix zászlóshajójának köszönhetően.