Stephen King elárulta, melyik az egyetlen film, amiről kivonult a moziból

Úgy tűnik, Stephen King nem az a fajta, aki könnyen otthagyja a mozit, ha nem tetszik neki egy-egy alkotás, de most elárulta, hogy melyik film bosszantotta fel annyira, hogy mindezt megtegye. Azt hihetnénk, hogy valamelyik könyvének adaptációjáról van szó, hiszen egészen széles skálán mozog a King-adaptációk minősége, ám King vagy csak diplomatikus volt, vagy tényleg megbékélt azzal, amit az elmúlt évtizedekben rendező egész sora csinált a regényeivel. A legutóbbi adaptáció például tökéletes okot szolgáltathatott volna erre, az idén májusban bemutatott Tűzgyújtót kivétel nélkül földbe döngölték a kritikusok.

A kérdéses film címét hol máshol, mint Twitteren árulta el, miután Linwood Barclay kanadai író kiposztolta, hogy a nemrég debütáló Jurassic World: Világuralom volt az első film évek óta, ami miatt kivonult a moziból. King erre válaszolva árulta el, hogy őt egész felnőtt élete során egyetlen film késztetett erre, méghozzá a Transformers. Az író nem fűzött különösebb magyarázatott ahhoz, mi bosszantotta fel pontosan Michael Bay filmjében annyira, hogy otthagyja a mozit, cserébe arra kérte követőit, írják meg hasonló élményeiket.

I have walked out of only one movie as an adult: TRANSFORMERS. Would like to know what other movies people have walked out on.

— Stephen King (@StephenKing) June 27, 2022