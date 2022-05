Álhír volt a 2023-as európai turné, egyelőre nincs szó 2023-as budapesti Rammstein-koncertről

Valótlannak bizonyult a híresztelés, miszerint a Rammstein bejelentette volna 2023-as európai turnéjának állomásait. A hírt, amiről tegnap a 24.hu is beszámolt, a Louder nevű zenei magazin indította útjára, és több nemzetközi és magyar médium is átvette azt. Ugyanakkor a forrásaikra nem hivatkoztak, a zenekar honlapján nem szerepeltek az állítólagos időpontok, mostanra pedig az egyik legnagyobb Rammstein rajongói oldal, a RammsteinWorld hivatalosan is megcáfolta a hírt. Azt írják:

Sikerült hivatalos megerősítést szereznünk arról, hogy az információ hamis, köztük a koncertek listája is. Sem a rajongói elővásárlás, sem a hivatalos jegyértékesítés nem fog elindulni a közölt időpontokban. Ha lesz turné, az egyedüli hiteles bejelentés a zenekartól, illetve a hivatalos jegyértékesítő hálózatoktól fog érkezni.

A hírt útjára indító Louder azóta el is távolította a cikket, az már csak egy 404-es oldalra irányít.

A 24.hu megkereste az efféle nagy koncertek szervezését többnyire végző LiveNation Magyarországot, akiktől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy

bár a zenekar tényleg dolgozik a 2023-as turnén, de amennyire tudjuk, még közel sincs a szervezés olyan előrehaladott állapotban, hogy be lehetne jelenteni a koncerteket. Mi egészen biztosan nem fogunk 2023. augusztus 10-én a Groupama Arénában Rammstein koncertet szervezni.

Mivel a Rammsteinnek már két olyan albuma is van, amit a covid miatt nem tudtak megfelelőképpen megmutatni a közönségnek, és minthogy most is épp tart egy turnéjuk, így vélhetően hamarosan valóban várható a 2023-as koncertdátumok bejelentése, ám hogy azok között szerepel-e majd budapesti fellépés, azt egyelőre csak remélhetik a rajongók.

Olvasóinktól elnézést kérünk.