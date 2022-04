Feloszlik a Qualitons zenekar, amelyiktől még a Red Hot Chili Peppers is kért egy CD-t

Külföldön is voltak sikereik.

Egy ideje már érzékelhetitek hogy nem vagyunk aktívak koncertek és kommunikáció terén. Ennek az az oka, hogy a háttérben sokat beszélgettünk, fejtegettük a dolgainkat, és végül arra jutottunk, hogy ebben a formában nem folytatjuk tovább a zenekart

– írja a Facebookon a The Qualitons zenekar, hangsúlyozva, hogy maximális tisztelettel és barátságban válnak el útjaik, és az sem kizárt, hogy a nem túl távoli jövőben, hasonló felállásban, más néven zenélnek még együtt, de a Qualitons történetében „egyfajta befejezésnek van itt az ideje”.

A 2008-ban alapított pszichedelikus funk-rock-beat zenekarnak nemcsak itthon voltak lelkes hallgatói, de külföldön is, főleg miután első magyar zenekarként 2018-ban felléphettek a seattlei KEXP rádió stúdiójában. Emlékezetes történet az is, hogy amikor 2016-ban Budapesten lépett fel a Red Hot Chili Peppers, a városban kószáló Flea-ék betévedtek a Qualitons klubkoncertjére, ami után CD-t is kértek a magyar zenekartól.

