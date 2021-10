Zűrös kettyintés, avagy pornó a diliházban – ez nem egy bulvárcím, hanem az idei román Oscar-nevezett film címe

Románia Radu Jude rendező Arany Medve-díjjal jutalmazott, Zűrös kettyintés, avagy pornó a diliházban című filmjét nevezi Oscar-díjra a legjobb nemzetközi film kategóriában, számol be az mti. A nevezésről a Román Nemzeti Filmközpont igazgatótanácsa által kijelölt testület döntött.

Radu Jude harmadjára lesz Oscar-nevezett, az Aferim! és a Bánom is én, ha elítél az utókor című alkotásai is nevezett volt korábban. Jude mostani filmjében – melynek angol címe is frenetikus, már csak azért is drukkolunk majd neki, hogy hallhassuk, amint az Oscar-gálán felolvassák ezt a címet: Bad Luck Banging or Loony Porn – egy tanárnő házi szexvideója véletlenül felkerül az internetre, és felháborodást vált ki az iskolában és a szülők között.

Az Oscar-jelölésre esélyes filmek szűkített listáját várhatóan december 21-én közli az amerikai filmakadémia, a jelöltek listáját 2022. február 8-án hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjak ünnepélyes átadására pedig március 27-én kerül sor Los Angelesben.