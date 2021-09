Christopher Nolan otthagyja a Warnert, és a Universalnál forgatja atombombás filmjét

Csaknem húsz éves kapcsolat szakad meg ezzel.

Múlt héten írtuk meg, hogy Christopher Nolan az atombomba kifejlesztéséhez vezető Manhattan-tervet akarja bemutatni új filmjében, annak vezetője, az elméleti fizikus J. Robert Oppenheimer szemszögéből. Azt is lehetett tudni, hogy a Tenet, az Eredet és A sötét lovag rendezője nem a Warner Bros.-nál képzeli el jövőjét, így stúdiót keres az új projekthez. Úgy fest, meg is találta a jelentkezőt: a Deadline információi szerint Nolan megállapodott a Universallal, így ők fogják finanszírozni a 100 millió dollár körüli költségvetésű Oppenheimer-filmet. Ezzel csaknem két évtizedes együttműködés szakad meg Nolan és a Warner között, ami persze nem olyan meglepő, hiszen a rendező volt az egyik leghangosabb kritikusa a stúdió azon döntésének, hogy a filmjeiket nemcsak moziban, hanem ezzel egyidejűleg az HBO Maxon is bemutatják.

A filmipar legnagyobb rendezői és legfontosabb sztárjai hajtották úgy álomra a fejüket előző este, hogy azt gondolták, a legnagyszerűbb filmstúdiónál dolgoznak, és ébredtek arra, hogy valójában a legrosszabb streamingszolgáltatásnak dolgoznak

– írta a döntés másnapján Nolan, akinek távozása komoly érvágás a stúdiónak. A Warner húzásának efféle kockázatait külön cikkben elemeztük tavaly, ezt itt olvashatják: