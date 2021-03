A könyv, ami megölhette volna az olvasóját

Feltéve persze, ha az sokat lapozgatja.

A XIX. század végére amerikai háztartások kétharmadában élőkre leselkedett halálos veszély, hiszen az otthonoknak épp ekkora hányadában borította a falat arzéntartalmának köszönhetően élénk árnyalatú tapéta, amiről a méreg a levegőbe, az ételre, a falat megérintő emberek kezére, vagy ruhájára került.

A legmérgezőbb félfém igen apró mennyiségben megtalálható ugyan a szervezetben – sőt, 0,01-0,02 milligrammot naponta be is kell vinnünk belőle – az ennél nagyobb adagok azonban károsak: előbb az emésztő- és idegrendszert, valamint a csontvelőt támadják meg, ami előbb kómához, majd halálhoz vezet.

Az amerikai polgárháború (1861-1865) éveiben orvosként szolgáló, majd kémiaprofesszorrá vált Dr. Robert M. Kedzie kortársait jócskán megelőzve ismerte fel az elem vrejtette veszélyt, figyelemfelkeltésként pedig 1874-ben elkészítette a meglepően hosszú – Shadows from the Walls of Death: Facts and Inferences Prefacing a Book of Specimens of Arsenical Wallpapers – címet viselő kötetet, amiben néhány oldalnyi előszó, illetve az arzén veszélyeiről szóló írás után

nyolcvanhat tapétaminta kapott helyet.

A száz példányban elkészült kötet mindegyikéhez egy rövid, a michigani egészségügyi tanács titkára által írt levelet csatolt – ami a könyvtárosoktól azt kérte, hogy a gyerekeknek ne engedjék lapozgatni a könyvet – az állam közkönyvtáraiba küldte szét, remélve, hogy ezzel figyelmet irányít majd a problémára.

A könyvtárak jó része túl veszélyesnek találta felvenni a kötetet a gyűjteménybe, így számos példányt megsemmisítettek. Ennek köszönhetően ma csak négy darab holléte ismert: közülük kettő Michiganben található, egyet a Harvard University Medical School, egyet pedig a National Library of Medicine őriz, sőt, utóbbi teljes egészében digitalizálta, majd online olvashatóvá, és letölthetővé is tette.

A példányok tárolása, illetve a tanulmányozása persze nem egyszerű feladat: az egyik michigani darabnak például minden lapját laminálták, hogy az teljesen veszélytelenné váljon.