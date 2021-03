Hetek óta nem lehet letaszítani trónjáról Rayát és sárkánybarátját

A Disney animációs kalandfilmje, a Raya és az utolsó sárkány vezeti immár harmadik hete az észak-amerikai mozis kasszasikerlistát, 5,2 millió dolláros (1,6 milliárd forint) forgalmazással zárta a vasárnapot iparági becslések szerint. Ez az előző héthez képest csupán ötszázalékos visszaesést jelent, szemben az előző heti 35 százalékos jegyeladás csökkenéssel. Ezt annak köszönheti a Disney, hogy Los Angelesben sorra újranyitnak a mozik, amelyek március 12-án kaptak engedélyt arra, hogy hosszas szünet után elkezdhessék ismét működésüket, számos filmszínház azonban még máig sem tudott kinyitni.

A rendelkezések szerint termenként száz néző lehet egyszerre jelen vagy a terem befogadóképességének 25 százalékát tölthetik be. Ez kétszer annyi, mint a korábban nyitott New York-i filmszínházakban, ahol egyszerre 50 ember nézhet egy filmet. A korlátozások ellenére ezen a hét végén Los Angelesben adták el az összes észak-amerikai mozijegy 9 százalékát a Comscore piacfigyelő adatai szerint.

A Raya és az utolsó sárkány újabb 8 millió dollár forgalmazott a nemzetközi piacokon, és mivel a Disney Plus streamingszolgáltatásban is elérhető, globálisan már 71 millió dollárt (majdnem 22 milliárd forint) bevételt ért el. Az észak-amerikai kasszasikerlista második helyén sem történt változás, a Warner Bros. stúdió Tom és Jerry egészestés animációja áll 3,8 millió dollárral. A klasszikus rajzfilmsorozat alapján született nagyjátékfilm Észak-Amerikában 33 millió dolláros (7,1 milliárd forint) jegybevételnél tart forgalmazása negyedik hétvégéjén. A Lionsgate stúdió Chaos Walking című filmje is megőrizte harmadik helyét 1,9 millió dolláros jegyeladással.

(MTI)