Válaszoltak a diákok, akiket Vidnyánszky szerint agitáltak, hogy ne felvételizzenek az SZFE-re

Nyílt levelet írtak Vidnyánszky Attilának három drámatagozatos középiskola diákjai, összesen tizenketten. A február 25-én a Magyar Nemzet honlapján megjelent videóinterjúra válaszoltak, amelyben Vidnyánszky elmondja, úgy tudja, a régi SZFE tanárai drámatagozatos középiskolákban agitáltak, hogy a diákok ne felvételizzenek a megújult Színház- és Filmművészeti Egyetemre.

A Facebookon olvasható nyílt levél szerzői azt írják: „Mi, normális körülmények között most, ’21-ben felvételiznénk, de már a repertoáros mappára is rossz szájízzel nézünk rá. S csak azért nem megyünk külföldre tanulni, mert itthon szeretnénk alkotni. Most tanácstalanul állunk, várva a csodát, a hírt egy másik, alternatív Színműről, ahol azzal foglalkoznánk, amivel érdemes: a művészettel, nem a politikával.”

Majd azt írják, úgy érzik, most nincs hová felvételizniük, és újra kiemelik, hogy itthon akarnak tovább tanulni és dolgozni.

Mi, az aláírók idén nem felvételizünk. A mi döntésünk volt, senki nem befolyásolt, a nevünket ezért vállaltuk. De mindhárom iskola mindegyik diákjának nevében beszélünk

– írják a drámatagozatos diákok.