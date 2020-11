George Clooney orbánozott egyet, miközben ikonikus filmszerepeiről beszélt

A GQ-nak adott interjút.

A videó egy pontján szóba került a 2020-as The Midnight Sky is, aminek ő a főszereplője és rendezője is, és ami az IMDb-adatlapja szerint december 23-án „kerül a mozikba” az Egyesült Államokban. Ennél a résznél szúrta ki a 444, hogy a színész szóba hozta Orbán Viktort is.

Amikor forgattunk, akkor még nem jártunk a járvány közepén, de voltak más olyan gyűlölettel és utálattal kapcsolatos dolgok, amiket a világ számos pontján tapasztaltunk. Elég Brazíliára és Bolsonaróra vagy Orbánra Magyarországon gondolni

– mondta a színész.

A lenti videóban 30:20-tól látható az említett rész.